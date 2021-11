Meisje (15) gewond na steekpartij in Capelle aan den IJssel, jongen (17) uit Spijkenisse aangehouden

Bij een steekpartij bij een metrostation aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel is maandagmiddag een 15-jarige meisje gewond geraakt. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden en zoekt nog naar de tweede verdachte. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed en is naar het ziekenhuis vervoerd.

De steekpartij vond plaats rond 16.45 uur. Volgens de politie zagen omstanders hoe de twee jongens en het meisje op elkaar instaken met messen. Toen de politie even later aankwam bij het metrostation, waren de jongens al gevlucht. Het meisje was gewond maar wel aanspreekbaar. Een paar uur later wist de politie een van de verdachten, een 17-jarige jongen uit Spijkenisse, aan te houden in zijn woning. De tweede verdachte wordt nog gezocht.

Wat er precies aan de steekpartij voorafging wordt nog onderzocht, maar de politie houdt er rekening mee dat er sprake was van ruzie tussen de jongeren.