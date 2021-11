Sparta-sterkhouder Maduka Okoye vertrekt na dit seizoen naar Engeland

Naar verluidt ontvangt Sparta vijf miljoen euro voor de 22-jarige Okoye, die ook de eerste keeper van Nigeria is. Sparta ontvangt een recordbedrag voor de keeper. Afgelopen zomer werd zijn contract nog verlengd tot en met de zomer van 2025.

"Alle partijen zijn er blij mee: de speler en de club", laat Henk van Stee weten. De technisch directeur van de Rotterdammers zegt dat hij weken aan het onderhandelen is geweest over deze transfer. "Ik hoop dat de supporters dat ook zijn, omdat Okoye tot het einde van dit seizoen bij ons blijft."

Van Stee benadrukt dat hij zijn poot stijf heeft gehouden om Okoye tot het einde van dit seizoen bij Sparta te houden. "Dat was inderdaad één van de hoofdzaken in de onderhandelingen", beaamt de technisch directeur van Sparta.

Van tweede keeper naar onmisbare basiskracht

Op de website van Sparta vertelt Okoye dat hij na het uitduel met Willem II (0-3) naar Engeland is gevlogen om kennis te maken met Watford. "Uiteraard ben ik enorm trots dat ik in de Premier League mag gaan spelen, maar ook dat ik nog tot het eind van het seizoen op Het Kasteel kan spelen voor onze fans. Natuurlijk wilde ik dit heel graag, maar ik wil het ook goed afsluiten met Sparta en daarom is dit de beste keuze.” Momenteel zit Okoye bij de nationale ploeg van Nigeria voor kwalificatiewedstrijden voor het WK Voetbal van 2022 in Qatar.

Maduka Okoye van Sparta heeft een redding in huis op een schot van Feyenoord | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Vorig seizoen maakte de doelman, die in Duitsland opgroeide, transfervrij de overstap van Fortuna Düsseldorf naar Het Kasteel. Okoye begon toen als tweede doelman, maar greep in het bekerduel met ADO Den Haag zijn kans. Vervolgens verdween hij niet meer uit de basisploeg van Sparta.