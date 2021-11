Het weer van vandaag: in het oosten van de regio zon

Vandaag is het bewolkt en blijft het droog. In het oosten van de regio zijn er zonnige perioden. De maximumtemperatuur komt uit op 11 of 12 graden. De wind waait zwak tot matig en langs de kust matig tot soms vrij krachtig en komt uit het zuiden tot zuidwesten.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en komen in het oosten van de regio enkele opklaringen voor. Het blijft verder vrijwel droog. De temperatuur varieert van 10 graden aan zee tot 4 graden in het oosten van de regio. Er waait een zwakke tot matige en aan zee soms vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind.

Morgen is het grijs en blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten van de regio schijnt af en toe de zon. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de maximum temperatuur komt uit op 13 graden, in het oosten van de regio wordt het een graad of 11.

Vooruitzichten:

De komende dagen domineert tot in het weekend de bewolking met soms zon en tussen vrijdagavond en zaterdag bestaat er kans op wat regen. Toch is de weersverwachting richting het weekend nog niet helemaal duidelijk. In de middag wordt het 12 of 13 graden. De nachten verlopen voorlopig vrij zacht.

Gemiddelde temperatuur:

Tussen 11 en 20 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 9,9 graden en de minimumtemperatuur 4,1 graden. Er valt gemiddeld 28,5 mm neerslag.