Bijzonder bouwproject bij Terbregseplein langs de A16 van start

De bouw van de fly-over bij het Terbregseplein is een echt huzarenstuk. De ruimte op en rond de A16 is te beperkt voor een ruime bouwplaats en daarom wordt het wegdek, zonder het verkeer te hinderen, over de bestaande infrastructuur heen geschoven. Dat heet ook wel de Incremental Launching Method. Vandaag is het startsein gegeven door demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser.

Iedere automobilist die nu het Terbregseplein bij Rotterdam passeert, ziet inmiddels de betonnen pijlers omhoogsteken. Op die pijlers moet de fly-over komen. Alleen: er is geen ruimte om die op de locatie zelf te bouwen, dus doen ze dat aan de andere kant.

"Je bouwt een stuk dek, je lanceert hem, dan maak je er nog een stuk dek aan vast. Dat doe je net zo lang tot je aan de overkant bent. En bij deze bouwmethode hoort de lanceerneus. Deze staalconstructie is bedoelt het gewicht van de fly-over te beperken. Als je overspanning die we hier zouden doen met alleen het betonnen deel dan zou het bezwijken onder zijn eigen gewicht", legt Erik Maarten Vermeulen, aannemer, uit. "Eigenlijk maak je een treintje. We hebben verschillende stationnetjes . De prefab area, daar vlechten we, dan storten we verderop beton en zo gaat het van station naar station tot het aan de overkant is"

Geen extra grote afsluitingen nodig

Het was demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser die vandaag de NEUS doopte. Alhoewel het niet de eerste keer is dat in Nederland deze werkwijze wordt toegepast, heeft het Terbregseplein een primeur met het schuiven over een snelweg die al in gebruik is. Een bijkomend voordeel bij de A16 Rotterdam is dat er geen extra grote afsluitingen nodig zijn om de fly-over te kunnen bouwen. Alleen de term lanceren is misschien wat verwarrend. Wordt de fly-over over het Terbregseplein geschoten dan?

"Nee, het is geen raket. De wegdekken schuiven met een snelheid van 2,5 meter per uur over de weg heen. Dat gaat zo langzaam dat het verkeer er niks van gaat zien", legt Vermeulen uit. In 2023 moet het schuiven klaar zijn. En zal begonnen worden met het asfalteren, het aanbrengen van de vangrail en ook niet geheel onbelangrijk de verlichting