Ineke doet mee aan WK kruukplaetjes bakken op Goeree-Overflakkee: "We geven de traditie over van generatie op generatie"

In Sommelsdijk zijn de voorbereidingen in volle gang. Ineke Goedhart heeft vijf platte, ronde koekjes in de pan liggen. Er zit bloem, zout, kaneelpoeder, boter en suiker in - plus natuurlijk een geheim ingrediënt, dat Ineke niet prijsgeeft. "Ik ben altijd wel in voor gekkigheid", zegt Ineke over haar deelname aan het officieuze WK Kruukplaetjes bakken. "Ik bak ze nog niet zo lang, omdat het vroeger nooit lukte. Ik stond toen altijd te wachten tot ze hard werden in de pan, maar dat gebeurde maar niet. Logisch, want je moet ze dus buiten de pan hard laten worden."

Traditie doorgeven

De truc is juist om ze snel en kort te bakken in de pan, weet ze nu. Haar kinderen en kleinkinderen zijn ook gek van de Kruukplaetjes. "We geven het hier echt over van generatie op generatie. Mijn jongste dochter is er ook al bedreven in en mijn kleindochter van twaalf heeft ook al een poging gedaan om ze te bakken. Ik moet bekennen dat ik mijn kinderen het Flakkees dialect niet heb meegegeven. Daarom vind ik het des te belangrijker om de Kruukplaetjes niet verloren te laten gaan", vertelt Ineke over de traditie.

De platte koekjes stammen uit de tijd dat het snoepen alleen nog maar gebeurde op speciale gelegenheden, zoals feest- of verjaardagen. Ze worden gemaakt in een koekenpan en zijn vrij lang houdbaar. Gerdie Schellevis, vrijwilliger bij het streekmuseum Goeree-Overflakkee - dat de wedstrijd organiseert -, denkt dat de Kruukplaetjes al honderden járen worden gebakken. "Hoe de geschiedenis exact in elkaar zit, weet ik niet. Maar er zou ergens rond 1700 een weduwe Kruuk uit Ooltgensplaat de koekjes voor het eerst hebben gebakken", zegt ze.

Wie niet waagt...

Het is bij het streekmuseum waar deelnemers hun koekjes tot woensdag kunnen inleveren. "Vandaag is het D-day", zegt Schellevis grijnzend. "Vandaag en morgen worden de Kruukplaetjes gebakken. Dan kan iedereen zijn of haar koekjes inleveren bij het streekmuseum, waar ze donderdag door een deskundige jury worden beoordeeld. Ze zullen uiteraard letten op smaak, maar ook op het uiterlijk en de presentatie van de lekkernij." Ineke heeft haar koekjes ondertussen al afgebakken en is klaar voor de strijd. Voor haar is het meedoen wel belangrijker dan het winnen. "Er zijn er zoveel die meedoen en zij hebben al zoveel jaar ervaring. Ik vind het gewoon leuk om mee te doen. En wie niet waagt, wie niet wint", zegt ze met een knipoog. "Het is sowieso al het favoriete koekje van mijn kleinkinderen.