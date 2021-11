Geen doorkomen aan voor een coronatest: 'Er worden 200 tot 300 afspraken per minuut gemaakt'

Het is vrijwel onmogelijk om deze dagen een coronatest te regelen bij de GGD. De telefoonlijnen zijn niet bereikbaar en online loopt het systeem ook vast. "Probeer het later nog eens", benadrukt de GGD in Zuid-Holland Zuid.

Volgens de GGD Zuid-Holland Zuid kan het landelijke afsprakensysteem de drukte niet aan. "Er worden op dit moment tussen de tweehonderd en driehonderd afspraken per minuut gemaakt", legt een woordvoerder uit. "Dat gaat via de website of de speciale telefoonlijnen en het systeem kan dat niet altijd aan."

Ook komen er geluiden binnen van mensen die soms ver van hun woonplaats moeten reizen voor een coronatest. "Blijf het gewoon proberen", gaat de woordvoerder verder. "Je komt er uiteindelijk wel doorheen."

'Vooral in de ochtend problematisch'

Volgens de GGD wordt er vrijwel non-stop overlegd over de ontstane situatie. "Vooral in de ochtend is het problematisch. Dan worden mensen wakker en dan hebben ze een kuchje of keelpijn. Dan bellen ze massaal en dat kan het systeem niet aan." Een bijkomend probleem is dat zelftests inmiddels ook bij steeds meer winkels uitverkocht raken.

De testlocaties zelf in Zuid-Holland Zuid kunnen de drukte voorlopig wel aan. Er zijn drie testlocaties in het zuidelijk deel van onze regio, met Dordrecht, Gorinchem en Mijnsheerenland. "Daar is plek voor drieduizend tests", legt de woordvoerder uit. "En gisteren zaten we op zeventienhonderd. Daar zit dus nog wel wat rek in."