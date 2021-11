Vrouw uit Hoeksche Waard vast na miljoenenfraude

De vrouw is scheepsbevoorrader. Ze verkoopt accijnsgoederen zoals sigaretten, tabak en sterke drank aan zeeschepen. Er hoeft geen accijns te worden betaald als zeeschepen deze spullen aan boord gebruiken. De FIOD verdenkt de vrouw ervan de spullen nooit aan boord van de zeeschepen te hebben afgeleverd.

Door deze frauduleuze constructie is de Nederlandse Staat mogelijk zes miljoen euro aan accijns en btw misgelopen.

Onderzoeksdienst FIOD deed maandag doorzoekingen in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. Daarbij is de administratie van de vrouw in beslag genomen.