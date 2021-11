Regionale ziekenhuizen schalen coronazorg nog verder op; 'en de piek is nog niet bereikt'

"Volgens de huidige maatstaf zouden we dan moeten uitkomen op 26 COVID-bedden", zegt Frank van den Elsen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. "Maar we zitten al dagen boven de dertig."

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht laat weten dat het uitplaatsen van patiënten nauwelijks mogelijk is. Maandagmiddag werd opnieuw een stop afgekondigd van de opname van coronapatiënten. Van den Elsen: "We kijken met name bij elke COVID- of COVID-verdachte patiënt die wordt aangekondigd, heel selectief of die patiënt echt naar ons moet - bijvoorbeeld omdat hij/zij al heel uitgebreid bij ons bekend is - of dat we verzoeken om de patiënt elders aan te bieden."

Eerder maakte het ziekenhuis bekend dat er in twee weken tijd zeker honderd operaties geschrapt zouden worden, omdat het personeel nodig is voor de zorg aan coronapatiënten. Volgens de woordvoerder hoeven er voorlopig niet nog meer operaties geschrapt te worden. "Als de situatie zo blijft als op dit moment, dan redden we het zonder grote onderbrekingen maar helaas is het vooruitzicht dat de piek nog niet op het hoogtepunt is. Dus het blijft zorgelijk."