Van Stee over recordtransfer Sparta-doelman Okoye: 'Financieel heel mooi, sportief gezien wilden we hem hier nog jaren houden'

Hoeveel Sparta nu daadwerkelijk heeft ontvangen voor de doelman die in de zomer van 2020 overkwam van Fortuna Düsseldorf, kan Henk van Stee niet zeggen. Naar verluidt ontvangt Sparta vijf miljoen euro voor de 22-jarige Okoye. "Het is in ieder geval een recordbedrag. Financieel zijn we er harstikke blij mee, al hadden we hem liever nog meerdere seizoenen bij ons gehouden", geeft Van Stee toe.

Okoye is opnieuw bezig aan een goed seizoen voor Sparta. Toch kwam de deal voor velen enigszins uit de lucht vallen. "Voor ons ook", vertelt Van Stee. "Het speelde al weken maar maandag kwamen ze ons toch opeens tegemoet. Toen is het snel gegaan. Voor Maduka is het ontzettend mooi. Van de Premier League droomde hij altijd al. Hij wil per se slagen in de top."

Meegedacht met Okoye

De doelman verlengde in augustus nog zijn contract voor vier jaar bij Sparta. Van Stee geeft toe dat een transfer naar het buitenland tijdens de contractonderhandelingen toen al aan bod kwam. "Hij besloot tegen een lichte salarisverhoging te verlengen maar wel met een bepaalde zekerheid om een transfer te kunnen maken. We hebben nu dan ook met hem meegedacht en zijn tot deze goede oplossing gekomen. Een blijk van waardering richting hem."

Het gaat om een wintertransfer maar Okoye maakt het seizoen wel af bij Sparta. Juist dat laatste was voor Van Stee een voorwaarde voor de transfer van de Nigeriaan. "In het verleden heb ik dat al gedaan met Ragnar Ache en Halil Dervisoglu. Het sportieve is voor ons het belangrijkste, ook richting de supporters. Je moet hen ook de rest van het seizoen nog wat perspectief bieden."

Vertrouwen in andere keepers

Van Stee hoeft voor de zomer dus niet op zoek naar een nieuwe doelman. Hoewel, Okoye is Nigeriaans international en doet met zijn land in januari zeer waarschijnlijk mee aan de Afrika Cup. Dat zou betekenen dat Sparta zijn doelman aan het begin van volgend jaar een aantal weken kwijt is. "Dat gaat maar om maximaal drie duels, dus dat is te overzien. Een nieuwe keeper halen? We hebben vertrouwen in Benjamin van Leer en Tim Coremans."

In plaats daarvan lijkt Sparta het geld te kunnen spenderen aan versterkingen voor andere posities. Al moeten de supporters zich volgens Van Stee niet rijk rekenen. "De transfersommen van tegenwoordig worden in termijnen betaald. We hebben dus niet meteen alles op onze rekening staan. Natuurlijk wordt er wel iets vrijgemaakt voor transfers, maar we gaan geen spelers halen om het halen. Je komt toch al snel bij spelers die lange tijd niet hebben gespeeld en mogen worden verhuurd. Ik was afgelopen week ook al in het buitenland om een speler live aan het werk te zien."

Bekijk hier het hele interview met Henk van Stee.