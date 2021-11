Nieuw hoofd jeugdopleiding Jeroen Rijsdijk: 'Spelers uit de regio opleiden voor Sparta 1 is mijn droombeeld'

"Als ik echt naar mijn profiel kijk ben ik ergens wel een ontwikkelaar en opleider", blikt Rijsdijk vast vooruit op zijn nieuwe functie op Het Kasteel. "Daarom is het niet gek om deze rol te gaan vervullen. Die past denk ik heel goed bij een club waar ik al eerder actief ben geweest en goed qua DNA. Het is heel fijn om terug te zijn op het oude nest, daar ben ik Sparta ook heel dankbaar voor."

Contact met Van Stee

Vanaf de zomer van 2018 tot begin 2020 werkte Rijsdijk al anderhalf jaar bij Sparta. Als assistent-trainer van Henk Fraser, maar ook als hoofdcoach van Jong Sparta. Daarna vertrok hij richting Almere City. "Henk (van Stee, red.) heeft altijd contact met me gehouden. Ik ben weggegaan bij Jong Sparta omdat ik wil kijken waar mijn plafond als trainer ligt. Ik dacht dat ik bij Almere City, als trainer van een BVO, makkelijker omhoog kon komen dan bij Sparta. Henk heeft toen gezegd dat te snappen."

Uiteindelijk vertrok Rijsdijk afgelopen zomer uit Almere. Toen voormalig hoofd jeugdopleiding Dolf Roks vorige maand door technisch directeur Van Stee op non-actief werd gezet, kreeg Rijsdijk een belletje. "Henk gaf aan mij graag als hoofd jeugdopleiding te willen hebben. Daar heb ik wel over na moeten denken, maar ik denk dat het gewoon goed past."

"Ik ben een opleider van coaches en van het neerzetten van een cultuur en een visie op een speelwijze. Ik zou het heel mooi vinden om spelers aan te leveren bij het eerste elftal, daar gaat het uiteindelijk om. Dat is het bestaansrecht van een jeugdopleiding. Sparta heeft dat altijd voor elkaar gekregen."

Heet hangijzer

Onder meer door het ontslag van Roks, maar ook door opmerkingen van Hugo Borst over flink bezuinigen, ontstond de afgelopen maanden onrust rond de jeugdopleiding van Sparta. Desalniettemin is het voor Rijsdijk allesbehalve een heet hangijzer. "Ik denk dat heel veel mensen het verkeerd hebben geïnterpreteerd. Als je kijkt naar wat de jeugd voor Sparta heeft betekend, is het altijd een belangrijke levensader geweest."

"Er wordt kritisch gekeken naar wat het nu oplevert, welke spelers er nu doorkomen. Dan is het niet zo dat de jeugdopleiding meteen geschrapt of kleiner moet worden. Het is gewoon kritisch kijken naar welke spelers we leveren. Zijn dat er genoeg in verhouding tot het geld dat er naartoe gaat? Ik denk dat dat een heel terechte vraag is. Maar ik denk dat iedereen, ook intern, weet dat de opleiding absoluut meerwaarde heeft."

Spartacultuur

Over een kleine twee maanden gaat Rijsdijk pas aan de slag, maar zijn visie ligt al klaar. "Het is heel simpel: iedereen weet wel ongeveer welke cultuur er heerst bij Sparta en wat voor soort spelers we in het verleden hebben opgeleid. Ik denk dat je dat moet continueren. Sparta komt uit Spangen, Rotterdam-West. Ga in de buurt kijken, maar ook in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Daar is een vergelijkbare cultuur."

"Daar hoort een type spelers bij met een bepaalde speelwijze. Ik denk dat je daar dicht bij in de buurt moet blijven. Sparta moet zorgen dat we van oudsher bepaalde type spelers blijven opleiden. Types als Dumfries, Strootman, De Roon of Boukhari zijn allemaal typische Sparta-exponenten. Dat soort spelers moeten wij zoeken en opleiden. Ik zie het als visie dat we spelers die echt uit de regio komen opleiden voor Sparta 1. Dat is mijn droombeeld."

Bekijk hieronder het hele interview met Jeroen Rijsdijk, na de wedstrijd tussen voormalig werkgevers Excelsior Maassluis en Jong Sparta afgelopen zaterdag.

