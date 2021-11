Celstraf geëist voor 'zeer lucratieve handel' in nepsigaretten

De zaak kwam aan het rollen door een Roemeense chauffeur die de lading van zijn truck niet vertrouwde. Bij controle bleek het opgegeven 'schuursponsjes' niet te kloppen en kwamen sigaretten tevoorschijn. De zending stond in verband met twee loodsen in Zuidland en Wateringen. In totaal zijn 3,3 miljoen sigaretten aangetroffen en 19 duizend kg tabak. Ook werd verpakkingsmateriaal gevonden van de merken Marlboro, L&M en Prince.



Justitie schetste de achtergrond van de handel. "Sinds een jaar of tien worden illegale sigarettenfabrieken in Nederland aangetroffen, vaak in oude boerderijen. De handel is zeer lucratief. Op een pakje van 20 stuks dat 6,19 euro kost, wordt 3,81 accijns geheven en 1,07 BTW. Als je dat niet betaalt, verdien je flink. Een sigarettenfabriek kost tussen de half en één miljoen euro. Dat heb je in één maand terugverdiend."



Vanuit Nederland gaat de rookwaar doorgaans naar Engeland, Duitsland, Ierland en de Scandinavische landen. Justitie maakt actief jacht op de illegale handel, niet alleen vanwege het ontduiken van de accijns, maar ook omdat het tegen het anti-rookbeleid van de Nederlandse overheid is.



Ongure types

De verdachte uit Maasdijk ontkende overigens dat hij iets te maken heeft met de sigarettenzwendel. De twee loodsen in Zuidland en Wateringen waren weliswaar van hem, maar hij had de ruimtes onderverhuurd aan derden. Ongure types die hem bedreigden, zodat hij geen namen zou noemen. Dat deed hij dan ook niet tijdens de zitting op dinsdag.



Was het dan niet opvallend dat op zijn laptop een factuur stond voor een sigarettenmachine? "Dat was een apparaat waar je in het algemeen spullen mee kan verpakken." Maar een van de rechters zette daar toch vraagtekens bij: "Ik heb ook even op internet gekeken en het lijkt er toch op dat je er alleen sigaretten mee kan inpakken: doosjes, cellofaan erom en in een slof doen."



In de woning van de verdachte in Maasdijk en in zijn auto zijn ook sigaretten aangetroffen die afkomstig waren uit de illegale zending. De rechter in Rotterdam doet op 22 november uitspraak.