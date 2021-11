Rotterdamse islamitische organisatie dient klacht in na undercover-onderzoek moskeeën

Onderzoeksbureau NTA zou onderzoek hebben gedaan naar moskeeën; een undercoveroperatie in opdracht van gemeenten, waaronder Rotterdam. De gemeenten ontkenden na publicatie van NRC stellig achter de opdracht te zitten. Eind vorige maand gaf demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus, die verantwoordelijk is voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, te kennen geen vragen te beantwoorden over de undercoverpraktijken. Dat was de druppel voor de islamitische organisaties. Ze willen namelijk antwoorden hebben, die nu uit lijken te blijven.

'Worden we afgeluisterd?'

"Er is nu een gebrek aan informatiestormen", legt een woordvoerder van SPIOR uit. "De CTIVD is opgericht om op dat soort momenten de draad op te pakken en daarom hebben we ons tot deze commissie gewend." Hij schudt zijn hoofd. "Het grootste probleem is onderliggend: er lijkt een wantrouwen te zijn naar de islamitische gemeenschap en dat lijk je terug te kunnen zien in het beleid. Dat is problematisch. Het onderzoek dat is gedaan, is ontwrichtend geweest voor het vertrouwen dat mensen hebben in de overheid. Daarbij is er ook spanning binnen de organisatie: worden we afgeluisterd? Of bekeken?"

"De minister is eindverantwoordelijke als het gaat om de NCTV, die het onderzoek heeft betaald. Het is gek dat een eindverantwoordelijke weigert om toelichting en verantwoordelijkheid af te leggen. Spijtig en pijnlijk dat het nu op deze manier moet."

In een verklaring schrijven de organisaties dat 'de koepels van de toezichthouders willen weten in hoeverre de AIVD op de hoogte was, betrokken is geweest en welke specifieke rol zij heeft gespeeld. Mogelijk die van opdrachtgever'. Ook willen ze weten waarom onderzoeksbureau NTA gekozen is om het onderzoek naar Nederlandse moslims, moskeeën en islamitische rechtspersonen uit te voeren. "Is de onderzoeksconstructie gekozen om de WIV (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) en het toezicht te omzeilen?", vragen de organisaties zich af.

"Naast de enorme knauw die het vertrouwen in de overheid heeft gekregen, roept de hele gang van zaken enorm veel vragen op. 'Big Brother' is op zich al een probleem - onlangs bleek hij islamofoob en nu lijkt hij zich ook nog eens bewust te onttrekken aan rechtsstatelijk toezicht. Een zeer zorgelijke ontwikkeling."