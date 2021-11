RIVM: 1115 nieuwe besmettingen, twee regiogenoten overleden

De afgelopen 24 uur zijn vier regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er twee sterfgevallen binnen onze regio gemeld. Het zevendaags gemiddelde is nog verder gestegen. Maandag ging het om 1052 besmettingen per dag. Dat is nu opgelopen naar 1112 per dag. Dat betekent dat er in de afgelopen zeven dagen gemiddeld 1112 besmettingen per dag zijn bijgekomen.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn in de afgelopen zeven dagen 76.790 positieve tests geregistreerd. Dat is een stijging van 44 procent ten opzichte van de week ervoor. Toen ging het nog om 53.979 nieuwe gevallen.

Ondertussen hebben ziekenhuizen in de regio afgesproken het aantal bedden voor coronapatiënten nog verder op te schalen. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht liet weten dat het uitplaatsen van patiënten nauwelijks mogelijk is. Maandagmiddag werd opnieuw een stop afgekondigd van de opname van coronapatiënten.

Daarnaast worden er dagelijks honderden coronatestafspraken gemaakt. Volgens een woordvoerder van GGD Zuid-Holland Zuid kan het landelijke afsprakensysteem het haast niet aan en 'worden er op dit moment tussen de tweehonderd en driehonderd afspraken per minuut gemaakt'.

Regionale cijfers

Alblasserdam: 19 - 3669

Albrandswaard: 9 - 3870

Barendrecht: 28 - 7315

Brielle: 11 - 2067

Capelle aan den IJssel: 34 - 10118

Dordrecht: 67 - 17673

Goeree-Overflakkee: 25 - 6234

Gorinchem: 13 - 5366

Hardinxveld-Giessendam: 39 - 3654

Hellevoetsluis: 23 - 4730

Hendrik-Ido-Ambacht: 34 - 4832

Hoeksche Waard: 82 - 11406

Krimpen aan den IJssel: 19 - 4541

Lansingerland: 59 - 8852

Maassluis: 32 - 4602

Molenlanden: 53 - 7725

Nissewaard: 67 - 11322

Papendrecht: 25 - 4448

Ridderkerk: 34 - 7394

Rotterdam: 318 - 105645

Schiedam: 43 - 11753

Sliedrecht: 27 - 4516

Vlaardingen: 29 - 10957

Westvoorne: 3 - 1478

Zwijndrecht: 22 - 6664

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.