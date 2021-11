Rotterdams echtpaar zit al bijna drie weken vast in Italiaanse hotelkamer van vier bij vier: 'Het is net een bunker'

De vakantie van Marja en Bertus Krijgsman heeft inmiddels wel lang genoeg geduurd, vindt het echtpaar. Sinds 23 oktober zitten ze samen met nog 33 andere Nederlanders vast in de Italiaanse stad Oristano op Sardinië. Ze verblijven in een simpel hotelkamertje en krijgen alleen via het raam toegang tot een beetje frisse lucht, een balkon is er niet en ze mogen de ruimte niet verlaten.

"We waren sinds de 18e onderweg", vertelt Marja Krijgsman. "Corsica hadden we gehad. Vrijdag vertrokken we naar Sardinië, en op zaterdag werd bekendgemaakt dat er iemand besmet was." Diezelfde dag worden nog eens vijftien andere reizigers positief getest. Sindsdien is vrijwel de gehele groep besmet geraakt. Een kleine groep die al eerder negatief is getest, mocht al naar huis.

Zelf merken Marja en Bertus nog weinig van hun besmetting. "We hebben een kuchje en wat griepverschijnselen. We zijn allemaal gevaccineerd en hebben van tevoren gezondheidsverklaringen getekend. Verder draagt iedereen hier een mondkapje en is Sardinië hartstikke groen op de coronakaart, dus waar het vandaan kwam weet ik niet."

Marja en Bertus verblijven al 17 dagen op een kleine hotelkamer | Foto: Marja Krijgsman

'Het kan nog wel tot Sinterklaas duren'

"Het wordt allemaal een beetje naar hier", zegt Marja. "We zijn het goed zat. En wij zijn dan nog met z'n tweeën, maar er zijn ook mensen die in hun eentje op een hotelkamer zitten. Die zijn het ook helemaal beu en balen enorm. We mochten alleen zondag en maandag tien minuten naar de buitenplaats om even te luchten. Ik vond het zonnetje heerlijk."

Helemaal ondraaglijk is het verblijf in het hotel niet. "De reisorganisatie verzorgt ons heel goed en doet z'n uiterste best om ons hier weg te krijgen. De chauffeur is ook negatief getest, dus die kan af en toe boodschappen halen. Als we iets nodig hebben, krijgen we het. Maar het is natuurlijk niet wat je wil: je wil hier weg."

Ook de medereizigers van Marja en Bertus zijn er goed klaar mee. "Sommigen zeggen dat ze uit het raam zullen springen, anderen willen hun lakens aan elkaar vastknopen om te ontsnappen. Maar je komt niet weg hier: je zit op een eiland."

Naast Marja en Bertus zitten er nog zo'n 33 andere Nederlanders in het hotel vast | Foto: Marja Krijgsman

Muur van Italiaanse autoriteiten

Bolderman Excursiereizen, de reisorganisatie waarbij Marja en Bertus geboekt hebben, doet er volgens Marja alles aan om de reizigers naar huis te halen. "Maar ze stuiten op een muur van Italiaanse autoriteiten die niet willen meewerken."

Iedere dag worden de reizigers bezocht door zorgmedewerkers die de temperatuur, het zuurstofgehalte en de hartslag van Marja en Bertus meten. Volgens de Italiaanse autoriteiten moet een besmet persoon minstens tien dagen in quarantaine, en mogen ze pas naar huis als ze negatief getest zijn. "Eén keer in de week krijgen we een PCR-test", legt Marja uit. "De laatste test was positief. Het kan nog wel tot Sinterklaas duren."

Veel informatie over wat hen nog te wachten staat heeft het stel niet. Komende donderdag worden de reizigers opnieuw getest. Vrijdag krijgen ze de uitslag. Als die dan negatief is, hoopt het stel in het weekend terug naar Nederland te kunnen komen.