Muurschildering op Rotterdamse nieuwbouw houdt herinnering aan Feyenoord levend

Streetart kunstenaar Ricardo van Zwol (46), in de scene beter bekend als R75, legt de laatste hand aan zijn vijf bij vijf meter grote mural. Het is een opdracht van woningcorporatie Havensteder, die op deze manier wil uitdragen dat de nieuwbouwwijk is verrezen op de plek waar Feyenoord historie heeft liggen. Van Zwol heeft zich voor de schildering goed voorbereid. "Ik had naast het internet ook mooie documentatie tot mijn beschouwing; echt oude boeken. Dus ik me wel goed kunnen vermaken in de voorbereidingen."

Feyenoord begon ooit in de Afrikaanderwijk en na de Kromme Zandweg volgde pas de Kuip. Die weg is ook in de muurschildering terug te zien, legt Van Zwol uit. "Je ziet een aantal vlakken waar de kleuren in verspringen, die staan voor de bouwstenen van het Feyenoord van nu. Dat leek me wel gaaf om dat zo een beetje terug te laten komen."

Met een laddertje redt de kunstenaar het niet: een bescheiden hoogwerker brengt Ricardo bij de plek waar hij moet zijn. Aan de leuning bungelt een bak met spuitbussen en potten verf. De streetart kunstenaar kent het klappen van de zweep. Water -en winddichte kleding heeft hij aan - uiteraard besmeurd met verfvlekken.

Een hoogwerker brengt Van Zwol naar de plek waar hij moet wezen | Foto: Rijnmond

'Supermooie kop'

Twee spelers laat hij terugkomen in zijn muurschildering; Puck van Heel en Bertus Bul. "Ik moest een keuze maken natuurlijk; ik kon niet alle spelers uit die tijd een plek geven." En daarbij moet de buurt er natuurlijk ook tegenaan kijken. "Het was ook wel belangrijk dat ik portretten had die enigszins van goede kwaliteit waren. En Puck van Heel heeft natuurlijk een supermooie kop", zegt Van Zwol lachend.

Naast de twee Feyenoorders laat hij ook het oude Feyenoordlogo en drie prijzen in zijn werk zien: de Concordiaprijs, de Gouden Industriebeker en de Gouden Bal. "Je ziet ze eigenlijk alleen maar in contour, dus niet helemaal uitgewerkt." Voorbijgangers reageren onverminderd enthousiast. Voetgangers maken een praatje en automobilisten toeteren in het voorbijgaan. "Er zijn ook een aantal mensen langsgekomen die het via instagram hadden gezien. Het is echt eervol."

Van Zwol werkt aan zijn muurschildering | Foto: Rijnmond