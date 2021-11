Historische overwinning voor justitie: eerste uithaler via snelrecht veroordeeld tot gevangenisstraf

Voor het eerst is een drugsuithaler veroordeeld tot een gevangenisstraf. De 24-jarige Schiedammer had na drie eerdere aanhoudingen een gebiedsverbod voor onder meer de Maasvlakte gekregen. Omdat hij daar dit weekeinde toch opnieuw werd betrapt, heeft de rechter hem in een supersnelrechtzitting veroordeeld tot een gevangenisstraf. En dat heeft ook grote gevolgen voor andere uithalers.

"Ik ben dom geweest", vertelt de verdachte aan de rechter. Hij ontkent niet dat dit weekeinde op de Maasvlakte is geweest, maar hij heeft niets te maken met de andere mannen die tegelijk met hem zijn aangehouden. De man is met drie anderen ontdekt op de Missouriweg, vlakbij de ECT-terminal. Op camerabeelden is te zien hoe ze over een hek klimmen en wegrennen. "Ik kan er veel over zeggen, maar dat doe ik niet. Ook niet waarom en met wie ik daar was", zegt de verdachte.

Gevaar

Voor justitie is die uitleg ook niet nodig. Het OMT heeft een bekennende verdachte die al vaker de mist is ingegaan en nu maar eens echt moet voelen wat het betekent om havenpersoneel in gevaar te brengen. En daarmee is deze A. de eerste drugsuithaler die tijdens een snelrechtzitting voor de rechter moet verschijnen. De man is al drie keer eerder opgepakt en steeds met de maximale straf, een boete van 95 euro, weer weggestuurd.

De derde keer heeft hij daar ook een gebiedsverbod bij gekregen. Deze maatregel voert justitie sinds september uit, om het stijgend aantal drugsuithalers een halt toe te roepen. Dit jaar zijn er al bijna 400 jonge criminelen in de Rotterdamse haven opgepakt, tegenover 281 vorig jaar.

Als de loopjongens worden betrapt, krijgen ze alleen een boete voor het onbevoegd rondlopen op een haventerrein. De jonge criminelen nemen dit voor lief, want de beloning is groot als het ze lukt om de drugs uit de zeecontainers te halen. Voor elke kilo cocaïne krijgen ze gemiddeld 2 duizend euro van de drugsbazen.

Alleen uithalers die meerdere malen betrapt zijn, komen voor een gebiedsverbod in aanmerking. Tientallen van deze zogeheten 'gedragsvaardingen' zijn er al sinds september uitgedeeld. Dit weekeinde zijn de eerste vier recidivisten toch weer de fout in gegaan, en zij staan deze week allemaal voor de rechter.

Rotterdam is samen met Antwerpen goed voor meer dan de helft van de invoer van cocaïne uit Europa. De drugs worden veelal verstopt in de containers met fruit, die via de vele lijndiensten uit Zuid-Amerika in de fruithavens aankomen. De laatste jaren is het aantal drugsvangsten enorm gestegen. Vrijwel wekelijks meldt de douane de vondst van tientallen tot soms wel honderden kilo's cocaïne. Vorig jaar is ruim 40 duizend kilo drugs onderschept. Dit jaar gaat het al om ruim 62 duizend kilo in beslag genomen cocaïne.

Snelrecht

De Schiedamse verdachte is de eerste die nu dankzij dit snelrecht is veroordeeld. Hij krijgt twee weken gevangenisstraf, plus twee dagen voor een omgezette boete. Omdat gevreesd wordt dat hij ook in de toekomst de fout in gaat, krijgt hij ook twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf voor elke keer dat hij onbevoegd in een zeehaven of luchthaven wordt aangetroffen.

De rechter hoopt dat dit voldoende afschrikwekkend is: "U bent nog jong, 24 jaar pas. U heeft een vriendin en wil APK-monteur worden. U moet zich serieus afvragen wat u nog in deze duistere wereld te zoeken heeft."

De veroordeling is een groot succes voor justitie, die nu een nieuw middel heeft om de uithalers aan te pakken. Begin deze maand is de Eerste Kamer weliswaar akkoord gegaan met een hogere straf tot maximaal één jaar gevangenisstraf voor het illegaal betreden van een haventerrein, maar het is nog niet duidelijk wanneer die maatregel wordt ingevoerd. De verwachting is dat dit pas volgend jaar ingaat.

Justitie maakt zich vooral zorgen over de veiligheid van het havenpersoneel. "Uithalers schuwen de confrontatie niet, want de cocaïne heeft een grote waarde. We zien nu zelfs dat havenmedewerkers provisorische wapens mee naar hun werk meenemen, om zich eventueel te kunnen verdedigen tegen de criminelen", zegt de officier van justitie.

België

In België hebben ze al langer ervaring met gevangenisstraffen. Daar riskeren de uithalers een gevangenisstraf tot vijf jaar. De laatste tijd zijn opvallend veel Nederlandse uithalers in Antwerpen aangehouden. Zij kunnen hun straf in Nederland uitzitten.