Onafhankelijke commissie moet discriminatie en racisme bij politie Rotterdam aanpakken

Als eerste politie-eenheid in Nederland krijgt de Rotterdamse politie een onafhankelijke adviescommissie voor meer diversiteit en tegen racisme en discriminatie binnen de organisatie. Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad. De commissie staat onder leiding van oud-politieman en huidig Eerste Kamerlid voor de PvdA Hamit Karakus (56).

In 2020 raakte de Rotterdamse politie in opspraak nadat NRC berichtte over een appgroep van agenten waarin mensen met een migratieachtergrond werden 'kankervolk' en 'pauperallochtonen' werden genoemd. De gemeenteraad stemde in april voor een voorstel tot meer 'tegenwicht, tegenspraak en tegenmacht' bij de politie. Rotterdam moet vooraan lopen in de aanpak van racisme en discriminatie binnen de politie, stond in de motie.

De commissie gaat de politie Rotterdam ook helpen meer divers en inclusief te zijn, zowel binnen de organisatie als naar buiten toe. Daarnaast moet de commissie laten zien hoe de Rotterdamse eenheid invulling geeft wordt gegeven aan het programma 'Politie voor Iedereen', het landelijke initiatief van de politie voor diversiteit en inclusie.

Beperkte autoriteit

In totaal bestaat de commissie uit vijf leden en een voorzitter. Volgens de brief aan de raad zijn dat 'personen met een groot draagvlak en gezaghebbendheid (intern en extern) binnen de politie-eenheid.' Afhankelijk van de besproken onderwerpen en thema's mag de commissie gelieerde experts, zogeheten 'critical friends', aanhalen om onafhankelijk en constructief advies te geven. Dat zou bijvoorbeeld iemand van een stichting als Amnesty International kunnen zijn, of een wetenschapper.

Binnen de politie bestaan op dit moment al drie externe en onafhankelijke adviescommissies: de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht Arrestantenzorg en de Toetsingscommissie geweldsaanwending. Deze nieuwe commissie heeft geen wettelijke grondslag en adviseert niet over individuele klachten van politiegeweld. Dat blijft de taak van de al bestaande commissies.

De nieuwe commissie kan geen straffen uitdelen als het misgaat. Dat mag alleen korpschef Fred Westerbeke. Wel mag de commissie specifieke incidenten aankaarten bij de korpschef. Andersom kan de korpschef ook op eigen initiatief advies zoeken bij de commissie.

Stadsgesprekken

Volgens burgemeester Aboutaleb staat de politie achter het achterliggende doel van de eerder aangenomen motie om het vertrouwen tussen burger en politie te herstellen en te versterken. Er lopen ook nog andere programma's waarmee de politie dat doel wil bereiken. Volgens de burgemeester worden er daarom in de tweede helft van 2021 stadsgesprekken tussen bewoners en politie georganiseerd, "waarbij onder andere eerlijke en open gesprekken worden gevoerd over de dienstverlening en de bejegening van de politie."