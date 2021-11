Slachtoffer steekpartij gewond na sprong van derde verdieping, verdachte spoorloos

Het slachtoffer van een steekpartij in een galerijflat in Papendrecht probeerde met een sprong van de derde verdieping aan zijn aanvaller te ontkomen en raakte daarbij zwaargewond. Het slachtoffer is voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar een verdachte.

De steekpartij vond dinsdagavond rond 22.00 uur plaats op de derde verdieping van een galerijflat aan de Hendrik Breitnerstraat in Papendrecht. Na zijn ontsnappingspoging bleef het slachtoffer gewond achter, terwijl de verdachte de benen nam. Het Mobiel Medisch Team (MMT) was al snel ter plaatse om het slachtoffer te helpen. Volgens een woordvoerder van de politie zouden de verwondingen niet levensbedreigend zijn.

Wat er precies aan de steekpartij voorafging, of wie het slachtoffer of de verdachte zijn kan de politie nog niet zeggen. De politie doet onderzoek in de buurt en vraagt getuigen die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden.