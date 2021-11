Slachtoffer steekpartij gewond na sprong van derde verdieping, verdachten spoorloos

Een 32-jarige Papendrechter is dinsdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in zijn woning in een galerijflat in Papendrecht. De man werd bedreigd door drie mannen. Hij ontkwam aan zijn belagers met een sprong van de derde verdieping en raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.