Bestuurder auto dodelijk ongeluk Barendrecht vrijgelaten

De politie heeft de man vrijgelaten die zaterdagnacht de auto bestuurde die in Barendrecht betrokken was bij een dodelijk ongeluk. De wagen kwam in een sloot terecht. Een 10-jarige jongen die met zijn moeder ook in de auto zat, overleed als gevolg van zijn verwondingen. Justitie verdenkt de man van dood door schuld en het rijden onder invloed.