In verpleeghuizen zijn medewerkers nu grootste zorg: 'De collectieve burn-out is in beeld'

Het applaus is al even verstomd, ze zijn ziek en hebben afgelopen zomer geen tijd gehad om even bij te komen van een ruim jaar crisis in de zorg. In verpleeghuizen zijn niet besmette cliƫnten de grootste zorg, maar de medewerkers. Het ziekteverzuim loopt op, er komen te weinig nieuwe medewerkers bij en de vijver met uitzendkrachten raakt leeg. "De collectieve burn-out is in beeld. Ik kan het niet mooier maken dan het is", zegt Guy Buck, voorzitter van de raad van bestuur van Aafje en woordvoerder van zorgkoepel ConForte.

In de 117 verpleeghuizen in de Rotterdamse regio die onder koepelinstelling ConForte vallen, zijn op dit moment 166 bewoners besmet met het coronavirus. In oktober waren dat er nog 50, in de zomer 25. "Gelukkig is 98 procent van de bewoners gevaccineerd, dat helpt enorm. Maar elke besmettingen is er 1 te veel", zegt Buck. Hij maakt zich vooral grote zorgen om zijn medewerkers. Daar gaan we weer, denken ze in de piek van alweer de vierde golf.

In heel Nederland - en dus ook in de verpleeghuizen van ConForte - zit 10 tot 13 procent van de zorgmedewerkers ziek thuis. De druk op de thuiszorg is nu ook zo groot dat in sommige wijken een cliëntenstop is. Dat is niet alleen slecht voor de nieuwe cliënten die niet geholpen kunnen worden, maar ook voor de doorstroom uit het ziekenhuis. "Als je geopereerd bent en je hebt thuiszorg nodig, zijn we niet altijd in staat die te bieden", zegt de zorgbestuurder.

Beddendruk enorm

In Zorghotel Aafje is alweer een hele verdieping ingericht als coronacentrum. De 27 bedden die op de verdieping passen, liggen al vol. Zorginstelling Laurens heeft 11 bedden extra beschikbaar gesteld, maar het is onafgebroken hard werken. "We zitten weer in de oude mood, en dat is zwaar. De beddendruk is enorm. Het lijkt wel alsof we toegroeien naar een collectieve burnout", vreest Buck. Om dat te voorkomen, zal het gedrag van mensen echt anders moeten. Afstand houden, mondkapjes dragen en vaccineren. "Doe het voor jezelf en voor de kwetsbare ouderen die deze regio hebben opgebouwd", roept Buck op.

Wat hem betreft krijgen niet alleen de cliënten, maar ook zijn personeel zo snel mogelijk al de boosterprik, die extra beschermt tegen ernstige ziekte door corona. "Wacht er niet mee. Wij staan klaar, we kunnen morgen beginnen. Geef ons die prik en we doen het."

Verkeerde trend

Vooralsnog voeren de verpleeghuizen onder ConForte geen extra bezoekersregeling in. Daar is zowel van bewoners als bezoekers veel weerstand tegen. Bovendien is die regeling niet nodig als iedereen een mondkapje draagt, genoeg afstand houdt en zich laat vaccineren.

Het verschil met de voorgaande golven ziet Buck wel; zijn medewerkers weten wat ze te doen staat. "We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar het is wel de verkeerde trend."