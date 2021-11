Win kaarten voor Feyenoord Basketball dat komende zondag Den Helder ontvangt

Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball is goed aan het seizoen begonnen. De Rotterdammers staan na tien duels op de vierde plaats in de BNXT League. Komende zondag komt Den Helder Suns naar het Topsportcentrum naast de Kuip en jij kan daar gratis bij zijn.

Stuur nu een mail naar sport@rijnmond.nl en wie weet zit jij zondag met een vriend, vriendin of familielid op de tribune als Feyenoord Basketball tegen nummer acht Den Helder een poging waagt om in de top drie van de ranglijst terecht te komen. Het duel start om 14:30 uur en zal worden gespeeld voor meer dan 2.000 toeschouwers. We geven vijf x twee kaarten weg, alleen de winnaars krijgen bericht van ons.

De kaarten worden aangeboden door Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball.