Gekantelde cementwagen zorgde voor oponthoud nabij Kralingse Plein

Het ongeluk gebeurde even na elf uur. Mensen in de omgeving hoorden een luide knal. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. De bestuurder is niet gewond geraakt.

Door het ongeluk stroomde cement uit het voertuig op de weg. Volgens de politie negeerden bestuurders massaal de rode kruizen boven de weg: 247 automobilisten in totaal, meldt de Verkeerspolitie Rotterdam op Facebook.