Ze raakten geld, gezin en gezondheid kwijt: deze moeders marcheren naar de Belastingdienst voor gerechtigheid

Nadine, Sharda en Nadia lopen mee met de mars. Hun levens zijn ontwricht door de toeslagenaffaire: kinderen werden uit huis gezet, ze leefden in armoede en hun vertrouwen in de overheid verdween. De littekens helen die de affaire heeft achtergelaten is zeer moeizaam. In ijzingwekkende monologen uit gebroken moederharten blijft hun strijdbaarheid doorklinken.

'Ik heb nog steeds moeite met blauwe enveloppen'

Sharda uit Capelle aan den IJssel

“Het begon met 25 blauwe enveloppen in mijn brievenbus. Ze werden allemaal op één dag bezorgd. Ik dacht dat het een vergissing was van de postbode. De aanslagen waren rond de 15 duizend euro en ik moest dit bedrag binnen twee weken betalen. Hoe vaker ik belde met de belastingdienst, hoe vaker ik werd bestempeld als fraudeur. Op een gegeven moment ben ik dat zelf ook gaan geloven. Elf jaar lang heb ik gedacht dat het mijn eigen schuld was. Tegenwoordig heb ik nog steeds moeite met blauwe enveloppen. Ik maak ze nooit gelijk open.”

“Mijn leven veranderde en ik vertrouwde niemand meer. Ik raakte mijn goede baan als accountmanager kwijt en belandde in een depressie. Ook het leven van mijn dochter veranderde dramatisch. We konden niet meer naar verjaardagspartijtjes gaan omdat we geen geld hadden voor kado’s. Op een gegeven moment konden we ook haar verjaardag niet meer vieren, omdat we moesten overleven. Ze heeft nu nog steeds geen zin om haar verjaardag te vieren. Ik wil gerechtigheid. We moeten gehoord worden. Ons verhaal moet niet in de doofpot eindigen. Daarom steun ik de Mars met de Moeders.”

De toeslagenaffaire kwam in 2017 aan het licht. 26.000 ouders (met 70.000 kinderen) werden door de belastingdienst onterecht bestempeld als fraudeur en kregen strenge terugvorderingen. Het gevolg was dat mensen hun baan en huis kwijtraakten, psychische problemen kregen en hun families ontwricht werden. Het Kabinet Rutte lll viel in 2021 door dit schandaal.

'Ik zal niet begraven worden voordat het opgelost is'

Nadine uit Rotterdam

“Alles ben ik kwijtgeraakt. Zelfs mijn kinderen. In 2016 zijn ze uit huis geplaatst. Het voelde alsof mijn baarmoeder eruit werd getrokken. Het dagelijkse gevecht tegen de belastingdienst en de spanningen die daarop volgden hebben de band tussen mij en mijn zoon beschadigd. In een van de verslagen van jeugdzorg stond dat ik geen tijd voor hem had en veel stress had. Mijn oudste zoon zie ik tot de dag van vandaag niet. Het enige wat ik nog heb is mijn waardigheid."

"Momenteel zit ik ziek thuis. Ik heb klachten aan mijn borst. De doktoren weten niet wat het is. Ik ben nu al naar drie ziekenhuizen gegaan. De belastingdienst moet erkennen wat ze gedaan hebben en alles compenseren. Ik ben al de tweede generatie die te maken heeft met de toeslagenaffaire en mijn kinderen de derde. Maar ik zal niet begraven worden voordat het opgelost is. Donderdag loop ik mee om de moeders te helpen en om duidelijk te maken dat wij gerechtigheid willen."

'Ik heb totaal geen vertrouwen meer in een enkele instantie'

Nadia uit Ridderkerk

“Ik was alleen maar aan het vechten tegen de belastingdienst. Ik kwam in de financiële problemen toen al mijn toeslagen werden stopgezet. Toen kwamen de deurwaarders. Je komt in een carrousel terecht van instanties die geld willen terugvorderden. Ik kreeg zelfs roze brieven van de belastingdienst, dat zijn dwangbevelen. De belastingdienst weigerde een betalingsregeling. Mijn partner en kinderen wisten er niets van, omdat ik ze niet met deze problemen wilde opzadelen. Ik kreeg er slapeloze nachten en lichamelijke klachten van. Door het opkroppen van gevoelens heb ik een struma, een vergrote schildklier."

"Door al de problemen heeft mijn oudste dochter ervoor gekozen om bij haar vader te wonen. Ik heb ook geen gezag over haar. De affaire heeft mij veranderd. Ik heb totaal geen vertrouwen meer in een enkele instantie en probeer zo zelfstandig mogelijk door het leven te gaan. Ik ga bijvoorbeeld niet de verzekeringsmaatschappij bellen als ik schade heb aan mijn auto. Het gaat zelfs zo ver dat ik niet naar de dokter ga als ik ziek ben. Ik denk dat ik vorig jaar corona had omdat ik drie dagen heel slecht kon ademen. Ik wilde geen hulp en ben thuis gaan uitzieken met behulp van kruiden. Mijn wens is dat zo'n schandaal met toeslagen niet meer mag gebeuren. Ik loop mee met de mars zodat het verhaal afgerond wordt."