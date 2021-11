Regio wordt bedolven onder groot aantal vacatures: wat is er aan de hand?

"Het is een combinatie van factoren die al tien jaar spelen", zegt arbeidsmarktdeskundige van UWV Rijnmond Jacqueline Toxopeus. Het gaat al langere tijd goed met de economie en dat levert banen op, ook de vergrijzing en het feit dat door de coronacrisis veel buitenlandse werknemers naar hun thuisland vertrokken, spelen een rol.

'Niet lullen, maar poetsen'

Die opsomming van oorzaken is allemaal leuk en aardig, maar hoe wordt het probleem opgelost? Als de vacatures onvervuld blijven, gaan we dat merken aan de economie - en niet in positieve zin. Een sector waar ze de tekorten aan vakmensen al langere tijd voelen, is de techniek. Metaalbewerker GBS International in Oud-Beijerland kan daar over meepraten, maar daar hebben ze voor een andere aanpak gekozen.

"Niet lullen maar poetsen, dat is ons motto,'' zegt Jeroen Bartelen, hij is verantwoordelijk voor de werving van personeel bij het bedrijf. "Er wordt veel geklaagd over de tekorten, maar je moet iets gaan doen. Wij hebben daarom een eigen vakschool opgezet samen met het Da Vinci College in Dordrecht."

'Er is niets mooiers'

En die vakschool trekt aan. Inmiddels zijn 22 jongens van rond de 20 jaar werkzaam via het traject bij GBS International. "In de ochtend hebben we theorie en in de middag gaan we naar de fabriek en gaan we aan opdrachten werken of zelfs aan klantopdrachten", zegt de 17-jarige Robbin Hitsert. Robbin komt uit de Hoeksche Waard en wist al vroeg dat hij de techniek in wilde. "Ik blijf het liefst hier in dit gebied tussen de tractoren, maar dan wil ik wel bezig zijn met techniek. Er is niets mooiers dan dat."

Onbenut arbeidspotentieel

Toch zullen dit soort vakscholen het grote aantal onvervulde vacatures niet oplossen. Er is namelijk nóg iets anders aan de hand. Nederland kent een groot 'onbenut arbeidspotentieel,' zoals het UWV dat noemt. Dit zijn mensen die wel kunnen en willen werken, maar die niet aan de bak komen. Bij elkaar opgeteld zijn dit meer dan 1 miljoen mensen. Het zijn bijvoorbeeld 50-plussers die hun baan zijn kwijtgeraakt. Het UWV voert daarom nu gesprekken met werkgevers hoe vraag en aanbod beter met elkaar kunnen worden afgestemd.