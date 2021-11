Celstraf voor overvallers die in slaap vielen bij gijzeling in Dordrecht

Drie mannen hebben allen drie jaar cel gekregen voor een overval in de Vrankenstraat in Dordrecht. Zij hielden op 22 maart van dit jaar een man en een vrouw enige tijd gegijzeld en eisten geld.

De overval mislukte omdat twee andere overvallers die de wacht hielden in slaap vielen, waardoor de mannelijke bewoner de politie kon bellen. De daders hadden het gemunt op een erfenis van een half miljoen euro.



De overvallers kenden de slachtoffers omdat zij regelmatig drugs afleverden aan de Vrankenstraat. De rechter spreekt van slachtoffers die vanwege hun verslaving kwetsbaar waren.



De mannen hadden het Dordtse stel vastgebonden met tape en dreigden vingers af te knippen als zij niet de code van de bankrekening gaven. De verdachten zijn later onder meer herkend door het vrouwelijke slachtoffer.



Justitie had zes jaar cel geëist tegen het drietal. De rechtbank komt uit op een lagere straf, met name vanwege de jonge leeftijd van de verdachten: tussen de 21 en 25 jaar. Eerder zijn twee minderjarige verdachten veroordeeld tot vijf maanden en een jaar jeugddetentie.