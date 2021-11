Sparta in besloten oefenduel onderuit in Amsterdam

Sparta heeft woensdag met 3-0 van Ajax verloren. Op De Toekomst verloor de Kasteelclub, die het moest stellen zonder meerdere uitgevlogen internationals, in een besloten oefenduel met ruime cijfers: 3-0.

Sparta moest het in Amsterdam stellen zonder een grote groep internationals. Zo ontbraken onder anderen recordgoalie Maduka Okoye, Mica Pinto en Emanuel Emegha. De plaats van Okoye onder de lat werd ingenomen door Benjamin van Leer. Aleksandar Rankovic stond als eindverantwoordelijke en vervanger van Henk Fraser langs de kant.

Sparta bleek echter geen partij voor Ajax. Door doelpunten van Giovanni en Perr Schuurs keek Sparta in de rust al tegen een onoverbrugbare achterstand aan. Via Amourricho van Axel Dongen werd het leed voor Sparta in de tweede helft zelfs nog iets erger: 3-0.

Sparta, waar Dylan van Wageningen vanaf de aftrap zijn officieuze debuut maakte, hervat de competitie op 20 november. Op Het Kasteel trapt het dan om 18.45 uur af tegen FC Twente.

Opstelling Sparta: Van Leer, Van Wageningen (76' Drakpe), Beugelsdijk (45' Vriends), Heylen (76' Van Mullem), Meijers (76' Overman), Abels (60' Brouwer), Mijnans (60' Madi), Van Crooij, Thy (45' Smeets), Goudmijn, Engels.