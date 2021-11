Bewoners Straatweg Hillegersberg na dodelijk ongeluk: 'We wachten op de volgende knal'

De fatale aanrijding, waarbij in de nacht van dinsdag op woensdag nacht een dode en een zwaargewonde vielen, komt voor bewoners van de Rotterdamse Straatweg niet uit de lucht vallen. "Ik woon hier al sinds mijn jeugd en heb al tientallen botsingen meegemaakt", zegt een bewoner voor wiens deur het drama zich voltrok. "Ik heb soms het idee dat Max Verstappen hier aan het trainen is. Er moet echt wat gebeuren."

De politie denkt dat het 26-jarig dodelijk slachtoffer uit Zoetermeer rond middernacht een tram wilde inhalen. Hij kon daarbij een tegemoet komend voertuig niet meer ontwijken en knalde frontaal op zijn tegenligger. De bestuurder van deze auto raakte zwaargewond. Het gaat om een 21-jarige inwoner van Bergschenhoek. In beide voertuigen zaten geen passagiers. Het onderzoek van de politie naar de oorzaak gaat overigens nog verder.

Brokstukken

Enkele uren na de dodelijke aanrijding maakt het verkeer alweer gebruik van de Straatweg in de wijk Hillegersberg. Op het zwarte asfalt staan nog verfstrepen van het technisch politieonderzoek. Ook staat er nog een geparkeerd voertuig met forse schade. Een van de betrokken auto's botste tegen de wagen. Her en der liggen nog kleine brokstukken als stille getuigen van het dodelijk verkeersdrama.

Het verkeer raast weer voorbij. Aan weerszijden van de geasfalteerde Straatweg ligt een rode fietsstrook en in het midden van de rijbaan liggen tramrails. "Je houdt je hart hier altijd vast", vertelt een bewoner die vorig jaar nog zijn hondje doodgereden zag worden door een voorbijrazende automobilist. "Ze rijden hier met name 's avonds erg hard. Met die tramrails en de flauwe bochten is het levensgevaarlijk. Mijn kind mag hier niet meer buiten spelen", vertelt hij.

'Geen woorden voor'

"Een tijdje terug belandde er zelfs een auto op z'n kop in de tuin van de buren. Niet normaal meer. Hij had het complete stalen tuinhek uit de grond gereden en wilde ook nog wegrennen, maar we hebben 'm in de kladden gevat. De gemeente moet hier ingrijpen. Desnoods een 30 kilometer-zone inrichten of flitspalen neerzetten. Drempels zouden ook kunnen, al is dat wellicht lastig met die tramrails. Misschien wordt het ook tijd dat bewoners van de Straatweg zelf actie ondernemen. Ik heb hier geen woorden voor."

Een geschrokken buurvrouw hoorde de klap afgelopen nacht. Ze zag uiteindelijk hoe hulpdiensten het slachtoffer letterlijk voor haar voordeur probeerden te reanimeren. Ze is geschokt maar zeker niet verrast. "Ze rijden hier altijd te hard. Niet alleen 's avonds, maar ook overdag. Het is levensgevaarlijk. Soms halen auto's ook trams in met alle risico's van dien, dat soort gekke dingen", vertelt ze bijna gelaten. "De situatie is met name in het donker gevaarlijk. Ook door de tramrails met name als het regent of wanneer er bladeren liggen. Spekglad is het dan hier. Er moet iets gebeuren, dit kan niet langer zo doorgaan."

De volgende boem

Meerdere bewoners spreken hun zorgen uit, maar van een gezamenlijke actie richting de gemeente is het nog niet gekomen. "Ik zit er wel aan te denken nu, want gezamenlijk krijgen we misschien wel iets voor elkaar om het hier veiliger te krijgen. Het wachten is op de volgende boem. Je houdt je hart vast, zeker met tieners die uitgaan op de fiets nu het weer vroeger donker wordt. Je moet er niet aan denken wat er allemaal kan gebeuren met dat voorbijrazende verkeer."

Een jonge bewoonster aan de overkant heeft nog steeds een rot gevoel van binnen na het aanschouwen van dodelijke chaos. "Ik lag al te slapen maar ben toch even gaan kijken en zag dat er een man werd gereanimeerd. Ik had dat nog nooit gezien en dat was geen fijn gezicht. Helemaal toen ze na een half uur stopten. Dan weet je genoeg. Het is afgrijselijk."