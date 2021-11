Sadek vluchtte als 16-jarige naar Nederland en wil straks zijn eigen bedrijf beginnen

Wanneer je de woonkamer van het huis inloopt, waar Sadek en zijn familie nu wonen, valt meteen een tekening aan de wand op. Het is een tekening van een nog 16-jarige Sadek nadat hij is aangekomen op Lesbos. "Nadat we uit Syrië waren gevlucht hebben we enige tijd in Libanon gezeten. We zijn toen via Turkije met een boot naar Griekenland gegaan", legt Sadek vrij nuchter uit. "Maar het was zwaar, de boot was lek, maar omdat meerdere mensen hun handen op de gaten hielden wist ik met mijn zus de overkant te halen. Deze tekening heeft mijn vader later gemaakt aan de hand van een foto die toen is gemaakt. Voor mij staat die voor een nieuw begin."

Nieuw begin

En dat nieuwe begin wilde Sadek opbouwen in Nederland. Na elk azc en elke uithoek van Nederland te hebben gezien, streek hij met zijn zus en ouders neer in Delft. Daar waar zijn zus nu naar de Technische Universiteit gaat en waar Sadek elke dag de trein pakt naar het Albeda College. Een andere zus zit in Canada, waar ze studeert in de omgeving van Toronto. "Ik kon destijds in de HAVO instromen. Maar omdat ik een jaar moest wachten besloot ik direct VMBO T/L te gaan doen. Daarna ging ik een techniek-studie doen, maar dat was niks voor mij. Ik moet met mensen omgaan, daar word ik blij van. Daarom viel de keuze op International Business."

Bekijk hieronder de reportage over Sadek, verhaal gaat verder na de video

Inmiddels zit Sadek in zijn laatste jaar en hoopt hij begin volgend jaar voor een buitenlandstage naar Valencia te kunnen. "Die moet ik doen om mijn opleiding af te maken. Daarna wil ik doorleren, maar wel duaal. Ik wil studeren aan het hbo en tegelijkertijd werken om ervaring op te doen. Dan heb ik straks een diploma en vier jaar werkervaring", zegt Sadek, die in een paar jaar tijd de Nederlandse taal heeft opgepikt. "Ik ging altijd zoveel mogelijk leren en liep ook langs de deuren voor het goede doel. Op die manier werd ik steeds beter en nu help ik mijn ouders ook met de taal."

Uiteindelijk wil Sadek in de toekomst iets voor zichzelf beginnen, het liefst ook in Nederland. "Het was zwaar en heel moeilijk om hierheen te komen, maar we hebben het gered. Nu ben ik hier veilig en ik voel me thuis. Ik wil graag mijn toekomst hier opbouwen."