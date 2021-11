College vraagt geduld in dossier Feyenoord City

"Gezien het belang van de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City willen wij geen overhaast conclusies verbinden aan het bericht vanuit Feyenoord, Wij zullen met de betrokken partijen in gesprek gaan om te bespreken wat de consequenties zijn die dit besluit met zich meebrengt. Wij zullen u hierover op korte termijn informeren", schrijft het college.

Vorige week zaterdag meldde Rijnmond al dat Feyenoord vanwege de stijgende prijzen in de bouwsector had besloten om de plannen rondom een nieuw stadion te pauzeren. Bouwontwikkelaar BAM haakte mede vanwege de oplopende kosten af. Feyenoord wil niet op korte termijn besluiten. De beslissing over het doorgaan van de plannen wordt voor de zomer van 2022 verwacht.

Eerder op de woensdag maakte de club officieel bekend om alles aspecten van het stadionproject aan een grondige analyse te willen onderwerpen. Donderdag volgt om 11:00 uur een persconferentie van de club.

De gemeenteraad praat donderdag verder over de gevolgen en de nieuwe stappen in het dossier Feyenoord City. Daarin gaat het niet alleen om een nieuw voetbalstadion, maar ook in de bouw van een nieuwe wijk met woningen.

Reacties politieke partijen

D66, voorstander van het project, zegt via fractievoorzitter Chantal Zeegers: "Laten we geen overhaaste conclusies trekken. Laten we vooral kijken wat er nog mogelijk is. Wat we wel aan de gebiedsontwikkeling laten we dat in gang zetten."

Drie partijen, coalitiepartijen PvdA en GroenLinks en oppositiepartij Leefbaar Rotterdam, stelden eerder een termijn om de knoop te hakken. Leefbaar is klaar als er op 31 december geen concreet voorstel ligt, de partij zei voorheen al dat uitstel van het project onmogelijk is. De andere twee partijen willen meer details zien: zo willen ze weten hoe hoog de nieuwe bouwsom is en moet er meer duidelijkheid over de rol van aannemer BAM komen. Wordt er niet meer tastbaar, dan is er geen project.

VVD-raadslid Jan-Willem Verheij begrijpt tegen welke problemen de club nu aanloopt, zeker in de huidige bouwmarkt. Terwijl Feyenoord de plannen heroverweegt, wil de VVD gewoon verder gaan met de geplande woningbouw. Bepaalde woningen die onderdeel van het project zijn, kunnen ook zonder stadion gerealiseerd worden. Als Feyenoord uiteindelijk toch besluit het plan uit te voeren dan, moet de gemeente gaan kijken of en hoe ze mee wil doen: de belofte dat de gemeente 40 miljoen euro investeert in ruil voor aandelen komt dan waarschijnlijk te vervallen.

De Cu-SGP sluit zich grotendeels aan bij de VVD. De partij pleit voor het doorgaan met de geplande woningbouw voor zover dat mogelijk is. Als de club uiteindelijk dan toch met plannen voor een nieuw stadion komt, dan moet opnieuw gekeken worden naar de rol van de gemeente.

50Plus-raadslid Ellen Verkoelen, tot slot, is blij met het besluit, dat voor haar niet tijdelijk is. "Dit kan gewoon niet doorgaan."