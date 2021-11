Dick (70) perfectioneert de isolatie van zijn huis en betaalt 19 euro per maand aan energie

Eerst een woordje van de schrijver van dit stuk. Het vorige artikel over de isolatie van mijn eigen huis bleek herkenbaar te zijn voor lezers. Ook ik krijg een flinke nieuwe energierekening voor de kiezen en ben daarom gemotiveerd om wat te doen aan de warmte die elke dag onnodig wegwaait. Ik wil er gerust geld aan besteden, maar heb eigenlijk geen idee waar precies te beginnen.

Ik ben dus niet de enige, zo bleek na publicatie. Daar plofte Patricia bijvoorbeeld in mijn mailbox: "Ik denk dat ik (en met mij vele anderen) in hetzelfde schuitje zit als jij", schrijft ze. "Ik zie door de bomen het bos niet meer en ben heel benieuwd wie jij kan vinden om je geld aan uit te geven."



Dat signaal hoor ik vaker. Waar te beginnen? Wat heeft nut en wat is zonde van je geld? Ik was blij met de eerdere adviezen van energiecoach Fritz. Maar het aanvalsplan is nog niet helemaal compleet, ik wil de centen laten rollen. Maar uiteraard wel op een manier dat het ook echt zin heeft.

Koud en vochtig, de kruipruimte van redacteur Maurice Laparlière | Foto: Rijnmond

'Bezuinigingsfreak'

Gelukkig weet ook Dick Korevaar mijn mail te vinden. "Ik ben een bezuiningsfreak", introduceert de 70-jarige zichzelf krachtig. "Bezuiniging is altijd eerst investering!" De gepensioneerd bouwkundige kijkt ook verder dan zijn eigen toko, wordt duidelijk in zijn bericht. "Bouwverenigingen moeten hun taken eens goed gaan uitvoeren! Onderhoud en woningen isoleren!" Dit moet de man zijn die mij en al die andere twijfelaars verder kan helpen. Op naar Barendrecht dus. Op naar Dick!



Kleine disclaimer: ik ben zelf de afgelopen weken niet helemáál stil blijven staan. Onder mijn vloer liggen inmiddels miljoenen grijze piepschuim-balletjes - 'parels' geheten in de isolatiewereld - en ik ben misschien een behoorlijk gouden pot met subsidie op het spoor. Maar daarover meer in een volgend stuk. Eerst luisteren naar de tips van de isolatiemeester van de regio Rijnmond. Ik begrijp van Dick dat hij vorig jaar na de jaarafrekening uiteindelijk 19 euro en 25 cent per maand (!!) betaalde.

En zo is hij nu: met een dikke laag balletjes. De vloer lijkt iets warmer aan te voelen. | Foto: Rijnmond



Zijn huis is een leuke en ruime jaren-'80-rijtjeswoning in een frisse wijk in Barendrecht. Op het oog is weinig bijzonders te zien of te merken. Niet de koude-werende lappen voor deur en ramen die ik elders wel eens zag bij een isolerende paradijsvogel. De temperatuur is met 19 graden prima. Dick woont er met zijn echtgenote, de kinderen zijn al lang uitgevlogen.

Nog voor we goed en wel aan de koetjes en kalfjes zijn begonnen, hoor ik in grote lijnen Dick's levensverhaal. Zijn isolatiedrift komt niet uit het niets. "Ik heb de LTS gedaan en op mijn vijftiende begon ik als timmerman. Maar ik vond het nogal koud, dat buitenwerken. Dat werd hem dus toch niet voor mij."



De isolatiespecialist: Dick Korevaar | Foto: Rijnmond



Dick verhuist daarom lekker warm naar binnen en wordt jongste bediende bij een architectenbureau. Daar komt zijn ware talent naar boven. "Binnen drie maanden stond ik achter de tekentafel. Drie jaar later verdiende ik drie keer zoveel. Maar ik nam ontslag om de wereld over te reizen."

Hij keert terug en gaat bouwen. Van Hillegersberg tot Bloemhof, door heel Rotterdam en daarbuiten staan huizenblokken van zijn hand als tekenaar en bouwkundige. Zo knapte hij meer dan duizenden woningen grondig op in Amsterdam. "Ik was sterk in het uitwerken van wat een architect had bedacht", vertelt Dick. "Heel praktisch denken. Wat werkt en wat werkt niet? Hoe geef je een idee precies vorm?" Zo tekent Korevaar in dienst van het Rotterdamse architectenbureau E.F. Groosman mee aan het behoorlijk iconische vorige hoofdkantoor van Ahold in Zaandam.



Mooi of niet? Bijzonder is het in ieder geval wel. Het voormalige hoofdkantoor van Ahold in Zaandam | Foto: Collectie Gemeentearchief Zaanstad



'Kost bijna niks'

Maar goed, ik kom niet voor de erelijst van Dick's arbeidzame leven, ik kom voor het palmares dat hij grotendeels opbouwde tijdens zijn pensioen: de 19 euro en een paar dubbeltjes per maand. Wat is het geheim van de meester?



Dat begint op de begane grond, zie ik als we een rondje doen. Vrijwel al het glas is HR++. "Dubbelglas met ertussen argon-gas. Ouderwets dubbelglas zonder dat gas isoleert echt minder goed. Verder isoleren kozijnen van kunststof beter dan die van hout. In kozijnen van kunststof zitten luchtkamers die de kou beter weren dan massief hout. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat je niet meer hoeft te schilderen."



Alle buizen in huis, ook die weggewerkt achter betimmering, hebben een isolerend schuimrubberen jasje gekregen. "Dat kost je bijna niks bij de bouwmarkt, een aanrader! Als het buiten het zicht valt, kun je het ook nog extra omwikkelen met isolerend aluminiumfolie, dan heb je een dubbele laag die warmte vast houdt."



Onder de radiatoren zitten kleine ventilatoren. "Die slaan aan als de radiator 35 graden bereikt en blazen de warmte omhoog. Zo wordt het sneller warm. Daardoor kan de cv worden ingesteld op een lagere temperatuur, wat scheelt in het gasverbruik. Bij twintig graden schakelen de ventilatoren weer uit. Kost maar één watt energie per jaar, echt minimaal."



Rijnmond | Foto: De ventilatoren onder de radiatoren. Met wat zoeken kun je vaak een goede aanbieding vinden, zegt Dick.



Vloer- en bodemisolatie

Onder de vloer in de woonkamer is ook het één en ander gebeurd. Op de bodem ligt folie en aan de onderkant van de vloer is centimeters dik isolatiefolie bevestigd. Dat ging niet meteen goed. Het getrainde oog van de bouwkundige zag dat er door een slordige bevestiging door een aannemer nog koude lucht in de isolerende luchtlaag stroomde. Die was dus niet goed afgesloten. Dick moest hemel en aarde bewegen, maar het lukte. "Uiteindelijk kreeg ik de baas van het bedrijf te pakken via LinkedIn en toen heeft hij zijn 'beste medewerker' gestuurd om het af te ronden. Hij kwam op een zaterdag, de dag voordat hij op vakantie zou gaan."



Dick wil naar aanleiding van deze ervaring benadrukken dat controle van het werk belangrijk is en dat je altijd naar een gecertificeerd bedrijf moet zoeken. "Voor de garantie. Anders sta je nergens."



De situatie onder de vloer | Foto: Dick Korevaar



Een fan van 'gespoten' isolatie (schuimachtig spul dat hard wordt) onder de vloer is Dick persoonlijk niet. "Dat kan na een paar jaar vocht gaan vasthouden en dat schaadt de isolerende werking. Verder valt bijna niet te controleren hoe dik de laag is die is aangebracht. Een bedrijf kan 30 centimeter beloven en maar 5 centimeter spuiten."

Tot slot zijn de gemetselde spouwmuren maar deels geïsoleerd. "De gemetselde gevelmuur heeft een spouw van maar 6 cm. Daar zit al ongeveer 4 cm steenwol isolatie in vanuit de originele bouw in 1983. De overige 2 cm opvullen levert niet zoveel extra isolatiewaarde op. In de huidige nieuwbouwwoningen is deze spouw 16 cm met wel 12 cm isolatie. Dat is natuurlijk veel beter." Kortom, bij voldoende ruimte tussen twee lagen muur kan het zeker wel zin hebben om te isoleren.

De spouw tussen de muren is erg smal voor isolatie | Foto: Dick Korevaar



Aansluiting muur-dak vaak een zwak punt

Het is allemaal geen raketwetenschap, erkent Dick, maar het werkt wél. Op zolder ziet het oog van de bouwkundige nog iets waar een leek niet direct aan zou denken. "De aansluiting tussen de zolderverdieping en het dak is vaak lek en daarom een plek waar veel tocht doorheen komt. Dat was ook in ons huis. Met purschuim en isolatiemateriaal heb ik dat gedicht. Een wandje ervoor timmeren en het ziet er nu prima uit." Dick bedoelt, in lekentaal gesteld, normaal gesproken het punt waar de 'rechte' muur op zolder overgaat in het schuine dak. Soms is het wel even zoeken om dat punt te vinden.

Het dak is trouwens wel een kritiek punt bij veel woningen, zegt Dick op basis van zijn decennialange ervaring. "Daar verdwijnt veel warmte door slechte isolatie of kieren." Overigens moet een huis niet hélemaal potdicht worden gemaakt. "Vergeet de ventilatie niet voor een gezond klimaat in huis. Maar dat kan met ventilatieroosters."

Samenwerken met buren en dingen zelf doen is ook een punt. "Je kunt vaak meer zelf dan je denkt. Of iets samen met de buren laten uitvoeren. Dat scheelt echt geld. Met de buurman heb ik de afgelopen jaren veel geklust. We noemen ons dan ook duo Buurman & Buurman."



'Buurman & Buurman' | Foto: Dick Korevaar



Winstpakker

"Bezuinigen is een sport, maar ik hou ook van comfort in huis", zegt Dick. Dat betekent in zijn geval een helder standpunt over de temperatuur in huis. Overdag 19 graden ("dan is mijn vrouw meestal werken, voor mij is dat echt prima"), 's avonds naar 20 en als zijn 93-jarige schoonvader op bezoek komt voor het wekelijkse etentje gaat de kachel op 21. "Hij houdt van warmte. Daar houden we dan rekening mee."

Lopen we de tuin in dan zien we ook op de hoger gelegen etages isolerende beglazing. Maar dé grote winstpakker ligt op het dak: negen stuks zonnepanelen. "Die aankoop halen we er makkelijk uit. Ze leveren jaarlijks zo'n 2500 kilowattuur op en we gebruiken er maar 2200. Daar hou je dus van over. We betalen dus feitelijk niets aan elektriciteit." Dick kan het iedereen met een geschikt dak aanraden. "Vaak zijn er leningen met een lage rente beschikbaar. Dan bespaar je meteen al meer dan je betaalt aan rente. En als het systeem na bijvoorbeeld een jaar of zes is afbetaald, heb je gratis stroom."



'Gratis stroom', de zonnepanelen worden aangelegd | Foto: Dick Korevaar



Stapje voor stapje

Dubbelglas, zonnepanelen, bodem- en vloerisolatie.. Je mag dan wel besparen, maar het kost aanvankelijk wel allemaal serieus geld. "Ja, dat is zo", erkent Dick. "Maar wij hebben om de paar jaar iets laten doen. Dan is het beter behapbaar. En sommige dingen kun je dus echt zelf. Dat scheelt ook. Ik denk dat we er over een periode van 25 jaar in totaal 25.000 euro in hebben gestoken. Ik vermoed dat ik nu maandelijks minstens honderd euro bespaar. Dat is per jaar 1200 euro. En dan heb je een comfortabel huis en stijgt ook de waarde van je woning enorm. Het is het echt meer dan waard geweest."



"Triest en zielig", noemt hij de situatie die nu ontstaat door de torenhoge gasprijzen. Dick kent de verhalen over mensen die een letterlijk ijskoude winter zonder warme kachel tegemoet gaan of niet meer douchen, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen en leven in een slecht geïsoleerd huis. "Als je een huurhuis hebt, ga je die grote ingrepen natuurlijk niet doen. Dat is werk voor de corporatie waar je huurt. Maar de problemen waar mensen nu mee zitten, hebben veel te maken met bouwverenigingen die wel woningen willen verhuren, maar geen woningen willen onderhouden."

Er worden wel plannen gemaakt, maar doordat de prijzen zo gestegen zijn, heb je nu een acute noodsituatie. Gelukkig zijn er wel berichten dat je door de tegemoetkoming van de overheid bij een gemiddeld verbruik maandelijks ongeveer 20 euro meer zou gaan betalen. Maar ook dat kan veel geld zijn voor mensen."



Geen isolatiefort, maar gewoon een normale woning waar Dick en zijn echtgenote leven | Foto: Rijnmond



De laatste tip van Dick is de website slimmemeterportal.nl. Dat is een site die gratis en realtime een diep inzicht geeft in je verbruik. Soms heb je gewoon niet in de gaten dat je op sommige momenten onnodig veel energie verstookt, zegt hij. Ook jaarlijks overstappen voor een welkomstbonus van vaak honderden euro's loont. Al is dat systeem nu door alle turbulentie op de energiemarkt verstoord. Maar als de kalmte terugkeert pak je daar ook serieus geld mee, zegt Dick. Niet per ongeluk een week voor het einde van je jaarcontract overstappen, kan de auteur toevoegen uit eigen ervaring. Dan betaal je een boete.



Is Dick nu klaar of kan het nog minder dan zijn 186kWh stroom en 384 kubieke meter gas in 2020? Ter vergelijking: gemiddeld is het elektriciteitsverbruik voor een soortgelijk huishouden grofweg twintig keer zoveel elektriciteit en gas zeker een factor vier. "Ja, ons dak is geïsoleerd met maar een dun laagje materiaal. Daar zou ik nog een nieuw wandje met een dikke laag isolatie voor kunnen timmeren. Al denk ik dat we echt niet veel minder kunnen verstoken dan we nu doen. Of ik dát er nog uit haal is de vraag."

Maar Dick een beetje inschattende, zal het toch gaan gebeuren. Als je streeft naar perfectie, ga je ook voor de kleintjes.

Laat je niet afschrikken door het werk, zegt hij tot slot. "Je ziet hier dat het echt te doen is. Neem er de tijd voor. Het zijn veel stappen. Maar je moet gewoon ergens beginnen."



Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Isolatietips of dilemma's? Mail naar maurice.laparliere@rijnmond.nl