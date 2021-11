Lage vaccinatiegraad en wildgroei aan complotverhalen in Bulgarije wordt ook in Schiedam zichtbaar

De vaccinatiegraad in Bulgarije is het laagst in heel Europa en dat heeft zijn weerslag op Schiedam. In totaal wonen naar schatting 2000 Bulgaren - 1500 geregistreerd, 500 ongeregistreerd - in Schiedam. Ook onder die groep is de vaccinatiegraad naar schatting laag, meldt lokale omroep SCHIE.

Chris is 19 jaar en verhuisde op 3-jarige leeftijd van Bulgarije naar Nederland. Hij laat zich niet vaccineren en staat daar niet alleen in. In de wijk waar hij woont en werkt, Schiedam-Oost, kent hij veel mensen - waaronder veel andere mensen van Bulgaarse komaf - die geen prik laten zetten. “Het vaccin doet niks. Mensen hebben er zelfs spijt van”, vertelt Chris. “Het is griep. Iedereen kan wel eens een griepje hebben. Moet ik me daarom laten vaccineren?”

Sociaal werker Serap Önal, van organisatie DOCK, voert veel gesprekken met Bulgaren in Schiedam. "Zes maanden geleden was denk ik 90 procent niet gevaccineerd. Intussen hebben meer mensen zich wel laten vaccineren, vanwege bijvoorbeeld hun werk. Maar degenen die zich wel hebben gevaccineerd, durven zich er niet over uit te spreken."

“Het is typisch voor veel arbeidsmigranten dat ze zich laten informeren door media in het land van herkomst. En ook via sociale media. In Bulgarije is een enorme wildgroei aan complotverhalen”, vertelt Frank Elbers, die als journalist in Zuidoost-Europa werkt en de situatie rondom corona in Bulgarije en Roemenië nauwlettend in de gaten houdt. "Uniek aan Bulgarije is dat daar vooraanstaande artsen aan het begin van de pandemie hebben gezegd dat corona maar een griepje is", zegt Elbers.

Wantrouwen

Het wantrouwen komt niet uit de lucht vallen. "Het zijn Roma, ze zijn altijd buitengesloten. Ook in Bulgarije zelf worden ze daarom niet geaccepteerd. Ze kunnen geen land eigen maken en andere landen maken hen ook niet eigen”, vertelt Önal. Elbers sluit zich bij die uitspraken aan. "De Roma hebben door de geschiedenis echt een heel sterk wantrouwen ten opzichte van de overheid ontwikkeld."

Ook Chris ziet dat de Bulgaarse gemeenschap, sterker dan mensen met een andere etnische achtergrond, de onafhankelijkheid die past bij hun cultuur belangrijk vinden. “Wij houden ervan om meer vrijheid te hebben. We houden er niet van om onderdrukt te zijn."

Vaccinatiecampagne

Door de maatregelen laten steeds meer mensen met een Bulgaarse afkomst zich toch vaccineren. Maar niet iedereen. "Een QR-code kan je al voor een paar tientjes kopen”, zegt Chris. Samen met de GGD zet DOCK zich in voor betere voorlichting aan de Bulgaarse gemeenschap. Er komen twee voorlichtingsbijeenkomsten in het Huis van de wijk Oost in Schiedam. "We nodigen de sleutelfiguren uit. Dat heeft meer effect dan dat wij het uitleggen", vertelt Önal. "Het gaat erom dat zij bewust zijn van waarom zich wel of niet laten vaccineren."