'Het bestuur tegen de muur': nieuwe coronamaatregelen zetten amateurvoetbalclubs verder onder druk

De nieuwste coronamaatregelen zorgen voor druk op amateurvoetbalclubs. Sinds 6 november is het niet alleen verplicht om een QR-code te tonen in de kantine, maar ook in de kleedkamer en voor toiletbezoeken. Dat is niet alleen “praktisch onuitvoerbaar,” maar leidt zelfs tot bedreigingen.

Dat de Numansdorpse voetbalclub NSVV de nieuwe coronamaatregelen zou gaan handhaven, schoot enkele leden in het verkeerde keelgat. Het bestuur ontving beledigingen en bedreigingen: leuzen zoals “het bestuur tegen de muur” werden onder de aankondiging van het bestuur geplaatst.

“De discussie escaleerde,” vertelt Arie Kruithof, de voorzitter van NSVV. “Reacties werden steeds persoonlijker. We zijn anderhalf jaar bezig om de coronamaatregelen zo goed en comfortabel mogelijk te in te passen. We accepteren het daarom niet dat we zo behandeld worden.” Als reactie op de berichten stapte het voltallige bestuur van NSVV op, een beslissing die Kruithof “een statement” noemt. Hij en de andere bestuurders zijn immers ook slechts vrijwilligers, zegt hij.

Onuitvoerbaar beleid

Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), vertelt dat NSVV de enige amateurvoetbalclub is waarvan hij weet dat ze bedreigingen hebben ontvangen na aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen. “Het is niet alleen onuitvoerbaar voor voetbalclubs, het is ook praktisch problematisch voor spelers. Stel je speelt een uitwedstrijd. Dan moet je daar eerst naartoe reizen, dan ben je meerdere uren op de vereniging, en in al die tijd kan je niet naar het toilet of de kleedkamer in.”

Of voetbalclubs QR-codes gaan controleren betwijfelt Van Olffen. “Bij de vorige maatregelen [een QR-code tonen om in een sportkantine te zitten, red.] gaven een kleine 30% van de amateurvoetbalclubs aan dat ze überhaupt kunnen controleren en handhaven.”

Want: amateurvoetbalclubs hebben vaak niet genoeg vrijwilligers en geld. Sommige clubs huren beveiliging in, maar dat is niet voor de gemiddelde berooide vereniging weggelegd. Als er beveiliging is, dan kan er degelijk worden gecontroleerd, zegt Van Olffen. Maar als vrijwilligers kantines én legio kleedkamer moeten controleren, wordt het lastig denkt hij. “We bekritiseren niet het coronabeleid niet, wel de uitvoerbaarheid.”

Onrust bij NSVV

Ondertussen is de rust bij NSVV nog altijd niet volledig wedergekeerd. Het opgestapte bestuur neemt nog “demissionair” de honneurs waar. “En demissionair kan je nog heel veel doen,” lacht Kruithof. “We hebben veel steun gekregen van andere clubs, politie en andere leden. Het is maar een select groepje, van 0,5%, die hiervoor verantwoordelijk zijn.” Inmiddels is er contact geweest tussen het bestuur en de leden die uit hun slof schoten. “Zij hebben spijt getoond en zeiden ook dat het niet had mogen gebeuren.”

Kruithof is blij dat hij en het bestuur besloten op te stappen. “Het is goed dat we een streep hebben gezet, en dit niet af hebben gedaan met tegenspreken of teleurgesteld zijn.” Hij en zijn medebestuurders zijn bij de volgende ledenvergadering wel weer verkiesbaar. “We gaan ervan uit dat we daarna de draad weer kunnen oppakken,” zegt hij, doelend op een aanstaande herverkiezing.

Van Olffen is opgelucht dat NSVV de enige amateurvoetbalclub is waar hij melding van bedreigingen kreeg. “Het past helaas wel bij de verharding die je ziet in het voetbal, dat zie je bij het betaald voetbal ook.”