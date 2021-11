Voor het eerst onbemand schip in Rotterdamse haven

Een primeur in de Rotterdamse haven: voor het eerst was er een onbemand schip te zien. Het vaartuig wordt aangestuurd vanaf land terwijl hij en gaat worden ingezet voor technische onderhoudswerkzaamheden op open zee.

De Orca - 12 meter lang, 2 meter breed - is van bodemonderzoeker Fugro en zal op zee windmolenparken, boorplatforms, pijpleidingen en elektriciteitskabels inspecteren. "Eigenaren van die objecten, zoals energiemaatschappijen, willen natuurlijk weten hoe de staat is van bijvoorbeeld de windmolens", zegt Ivar de Josselin de Jong van Fugro. "Aan de hand van ons onderzoek kunnen ze bepalen wat er aan onderhoud moet gebeuren."

Die inspecties gebeuren nu nog door schepen met mensen aan boord. Dat vindt Fugro best risicovol. Niet alleen kan het op zee erg slecht weer zijn, maar tijdens werkzaamheden op het achterdek van schepen kunnen mensen uitglijden en vallen met zware apparatuur, om maar eens wat te noemen.

"Met onze traditionele manier van werken proberen we de risico's natuurlijk zo klein mogelijk te maken, maar met dit onbemande schip maken we daar nog een grotere stap in." Daarnaast bespaart de nieuwe werkwijze ongeveer 95 procent CO2-uitstoot, zegt Fugro in een persbericht.

'Dit is de toekomst'

Volgens de Fugro-woordvoerder wordt dit de toekomst: "De 28 schepen die wij nu in onze vloot hebben, zullen aangevuld worden met schepen als de Orca", zegt De Josselin de Jong. Uiteindelijk gaat het om vervanging.

Ook de Rotterdamse havenmeester René de Vries toont zich enthousiast. Niet dat containerreuzen vanuit China straks op deze manier richting Rotterdam komen, maar hij verwacht de komende decennia wel een mix aan bemande en onbemande schepen in de haven van Rotterdam.

"Ik vind het wel een mooi momentje, voor het eerst een op afstand bestuurd zeeschip in onze haven. Het staat waarvoor deze haven staat: innovatie, vernieuwing, efficiency, duurzaamheid. Nu gaat er een veel groter schip de zee op met heel veel mensen. Als dat kan worden vervangen door een onbemande variant vol meetapparatuur, ben je hartstikke duurzaam bezig."

Volgens De Vries heeft zijn haven ook patrouillevaartuigen. "Ik zou heel graag een onbemand blusvaartuig hebben, zodat ik mijn mensen niet meer in gevaarlijke situaties hoef te brengen."

Geen verlies aan banen

En kost deze technische vooruitgang straks banen? Volgens de Fugro-zegsman absoluut niet: "De banen gaan van zee naar land. Dat is voor de mensen een stuk veiliger."