Het weer van vandaag: een grijze, bewolkte dag

Vanavond is het bewolkt, maar vannacht verschijnen ook opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 6. De zuiden tot zuidwestenwind waait nog altijd zwak tot matig.

Morgen laat de zon zich geregeld zien met een sluierbewolking en blijft het droog. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en in de avond gaat het af en toe licht regenen. Het wordt in de middag 11 graden en de zuiden tot zuidwestenwind waait matig en langs de kust in de middag vrij krachtig.

Vooruitzichten

Alleen op zaterdag passeert een storing met vooral in de nacht en ochtend regen. Vanaf zondag blijft het droog met veel bewolking en zal de zon slechts mondjesmaat tevoorschijn komen. De middagtemperatuur daalt van 13 graden op zaterdag naar 10 graden vanaf maandag. Doordat de bewolking de overhand houdt blijft de temperatuur in de nachten ruim boven het vriespunt.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 9,9 graden en de minimumtemperatuur 4,1 graden. Er valt gemiddeld 28,5 mm neerslag.