Ruim honderd slachtoffers demonstreren bij kantoor Belastingdienst op Zuid: 'Ik wil terug wat mij ontnomen is'

De slachtoffers moesten soms tienduizenden euro's aan toeslagen terugbetalen terwijl ze daar wél recht op hadden. Daardoor kwamen ze diep in de financiële en sociale problemen. In Rotterdam zijn naar verwachting zo'n drieduizend mensen slachtoffer.

Het kabinet van inmiddels demissionair premier Rutte viel uiteindelijk begin dit jaar vanwege dit schandaal. De overheid heeft de duizenden gedupeerden willens en wetens in de problemen gebracht, om er vervolgens over te liegen en informatie achter te houden.

De ouders dragen nog altijd de verstrekkende gevolgen van het onrecht dat hen bewust is aangedaan. Daarom laten ze van zich horen bij deze 'Mars van de Moeders'. Ze eisen een snelle en eerlijke compensatie. Kamerleden Renske Leijten (SP), Farid Azarkan (DENK) en Pieter Omtzigt (CDA) zijn ook bij de mars. Zij beten zich vast in het dossier, kregen veel schrijnende verhalen naar boven en bleven het kabinet kritisch bevragen om de onderste steen boven te krijgen.

Ruim honderd slachtoffers toeslagenaffaire marcheren naar Belastingkantoor | Foto: Rijnmond

"Ik zie hier heel veel bekende gezichten", zegt Renske Leijten. Precies twee jaar geleden liep zij ook met een groep vrouwen naar het kantoor van de belastingdienst, om te eisen hun dossiers in te zien. Nu loopt ze weer mee. "We zijn er nog lang niet, we weten nog maar het topje van de ijsberg."

Wat Leijten betreft worden de slachtoffers op twee manieren gecompenseerd. Ze moeten hun geld terug én een schadevergoeding krijgen. Maar ook compensatie in de vorm van een oplossing dat dit niet nog een keer kan gebeuren. De eis van de slachtoffers is duidelijk: "Ik wil gerechtigheid: terugkrijgen wat ze mij ontnomen hebben."

Het plan is dat een aantal politici bij het kantoor van de Belastingdienst spreekt, daarna wordt een eisenpakket overhandigd aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Zij is verantwoordelijk voor de afhandeling van het schandaal, waaronder ook de compensatie voor de slachtoffers.

De gemeente Rotterdam wil ook dat de compensatie sneller gaat. Wethouder Grauss klaagde al vaker over de traagheid van het hele proces. Een deel van het probleem is dat de gemeente vanwege de privacywet niet alle gegevens van gedupeerden krijgt. De wethouder weet wel ongeveer hoeveel mensen in Rotterdam recht hebben op compensatie, maar hij weet niet wie het zijn en heeft geen contactgegevens.