Stadionplan Feyenoord valt 180 miljoen euro hoger uit: 'We zijn totaal verrast en hebben geen oplossingen op dit moment'

Van Bodegom, vergezeld door vice-voorzitter Gérard Moussault, begint zijn verhaal met een mededeling: "Het is jammer dat we nu hier zitten. Dat het plan niet realiseerbaar is. Het is een treurige dag. Er hebben mensen hard aan gewerkt.''

Van Bodegom en Moussault vertellen dat zij verrast werden en noemen daarbij bouwconcern BAM als schuldige. "Zij hadden er geen zin meer in. Wij willen niks stilleggen. Wij hebben tot voor kort geijverd voor een nieuwe stadion. We hebben als BVO de businesscase tot een realiseerbare bouw en financiering. We zijn nu geconfronteerd met een bouwcombinatie die niet realiseerbaar is. Ruim 180 miljoen euro aan extra kosten. De projectontwikkelaar doet geen projecten meer boven de 150 miljoen euro."

De Kuip

De club geeft aan dat alle opties open blijven. "We moeten kijken wat voldoet aan de eisen van de supporters, aan de veiligheid, aan de eisen van de UEFA. De staat van De Kuip is op dit moment niet waar wij tevreden over zijn. We moeten het op peil brengen. Hoeveel dat gaat kosten? Geen idee. We moeten nu geld gaan zoeken om de opknapbeurt te realiseren."

Feyenoord maakt duidelijk dat ook het huidige plan nog steeds realiseerbaar kan zijn. "Maar dat is inderdaad niet heel erg gemakkelijk. Daarom nemen we de tijd om tot een oplossing te komen. Alle opties staan nogmaals open. Wij worden geconfronteerd met een situatie die we niet zagen aankomen. We hebben geen oplossingen op dit moment. We gaan met elkaar kijken wat we wel kunnen. En we sluiten van tevoren niets uit. Kunnen we door met de bouwer? Hoogstwaarschijnlijk niet. We hebben altijd gezegd dat we drie punten nodig hebben om een taart te maken. Als één van die drie niet aansluit, dan is er geen taart."

Golman Sachs

Wat betreft de lening bij Goldman Sachs die nodig was om de ontwikkeling te financieren zegt Moussalt: "We hebben een overeenkomst getroffen met hen. De vorderding is daarom niet opeisbaar." Van Bodegom vult aan: "De RvC van het stadion vreest niet voor een faillissement. En de club kan dit dragen."

