Lachende gezichten bij Rotterdamse topsporters die in het stadhuis nog één keer terugkijken op de Spelen

Onder anderen Marieke Keijser (brons, lichte dubbel twee roeien), Nouchka Fontijn (brons, boksen middengewicht), Liemarvin Bonevacia (zilver, atletiek – estafette 4x400m mannen), Rogier Dorsman (3x goud, parazwemmen, 400m vrije slag, 200m wisselslag, 100m schoolslag) en Thomas van Wanrooij (brons, parazwemmen 200m wisselslag) gehuldigd.

Van Wanrooij werd door wethouder Sport Christine Eskes ook nog extra in het zonnetje gezet. Hij kreeg de Faas Wikes sportprijs. Deze bijzondere prijs reikt de gemeente Rotterdam uit aan sporters die in Rotterdam wonen en die een prestatie op wereldniveau geleverd hebben.

Rotterdam Topsport heeft ervoor gekozen om deze afterparty nu pas te organiseren, omdat er nu fysiek kon worden afgesproken. "Het is primair heel gezellig", zegt Rotterdam Topsport-directeur Peter Blangé. "We hebben alle betrokken partijen bij elkaar. Het is een stuk waardering naar de sporters, de vrijwilligers en de sponsoren die 010 op weg naar Tokyo hebben mogelijk gemaakt."

Bekijk hieronder een impressie van de avond.

