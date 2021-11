Corona-liveblog van donderdag 11 november 2021: Erasmus MC opent extra priklocatie voor het coronavaccin en NRC annuleert evenement in De Doelen van aanstaande zaterdag

Het coronavirus komt steeds meer op. Het aantal besmettingen stijgt per dag flink en de IC-capaciteit staat enorm onder druk. Vanwege deze ontwikkelingen houdt Rijnmond een liveblog bij.

- Er komt een extra priklocatie in het Erasmus MC

- De 11e Nacht van NRC in De Doelen gaat zaterdag niet door

- Koopmans (Erasmus MC): 'Als de coronabesmettingen niet omlaag gaan, dan lopen we vast'