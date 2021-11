Kijk live naar debat: gemeenteraad Rotterdam reageert op uitleg van Feyenoord

De gemeenteraad van Rotterdam debatteert donderdag over Feyenoord City. Voetbalclub Feyenoord meldde woensdag dat die zich terugtrekt uit de gesprekken over dit stadiondossier. Rijnmond volgt dit debat op de voet.

Rijnmond wist zaterdag al te brengen dat de voetbalclub geen vertrouwen meer had in de komst van het nieuwe stadion, nu er geen akkoord bereikt kon worden met een bouwconcern voor de gegarandeerde bouwsom die begroot was. De club vindt het daardoor niet verantwoord om langer door te gaan met dit plan.

Feyenoord heeft donderdag in een persconferentie gereageerd op de huidige situatie rond het stadionplan dat de club heeft stilgelegd. "Er zijn op dit moment geen oplossingen", geeft Raad van Commissarissen-voorzitter Toon van Bodegom toe.

In tegenstelling tot de voetbalclub, houdt het college van burgemeester & wethouders nog een slag om de arm. De gemeenteraad wordt via een brief gevraagd om nog geduld te hebben. Zo gaat het college nog in gesprek met de voetbalclub Feyenoord.

"Gezien het belang van de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City willen wij geen overhaast conclusies verbinden aan het bericht vanuit Feyenoord, Wij zullen met de betrokken partijen in gesprek gaan om te bespreken wat de consequenties zijn die dit besluit met zich meebrengt. Wij zullen u hierover op korte termijn informeren", schrijft het college.

Kijk hieronder live mee naar het raadsdebat:

Het bericht wordt later aangevuld met een samenvatting van dit debat.