Analyse: wat 'alle opties open' betekent voor Feyenoord City

Duidelijk was wel dat de beide heren van de Raad van commissarissen het moeilijk vonden het verhaal te vertellen, merkte Feyenoord-watcher Dennis van Eersel donderdagochtend in de perszaal van de Kuip. Is het nou gestopt of niet? Is het nou wel of niet stilgelegd? "Bij mij is blijven hangen: het plan zoals het er nu ligt met dit bouwconcern, dat is gewoon gestopt. Feyenoord gaat nu kijken of er een doorstart komt met een nieuwe bouwer, of een heel nieuw plan, of een renovatieplan. Maar je kunt geen andere conclusie trekken dan dat het plan waar we het de afgelopen twee jaar over hebben gehad, dat is gestopt."

Verrast of niet

Feyenoord zegt 'verrast' te zijn. Daarmee doelen ze op het stuk dat ligt bij bouwconcern BAM, legt Van Eersel uit. Dat bouwbedrijf heeft twee jaar lang bijna mee vergaderd over dit plan. Ze zijn nauw betrokken geweest bij het dossier. Op een gegeven moment is er een strategische keuze gemakt door het bedrijf: geen projecten meer van meer dan 150 miljoen euro, dat is te risicovol. "Zo'n strategische afslag door een nogal essentiële partner als je een stadion wil bouwen, dan snap ik wel dat je daardoor overvallen wordt. Als er dan zo'n groot bedrag op tafel komt, moet je stoppen met het plan zoals het er ligt."

180 miljoen

Die 180 miljoen extra komt deels door de gestegen staalprijzen en betonprijzen. De coronacrisis heeft er desastreus ingehakt in de bouw. Maar het is zo'n groot bedrag, dat komt niet alleen door de gestegen bouwkosten. Op de persconferentie van Feyenoord werd gezegd: wij hebben het gevoel dat het bouwconcern gewoon niet meer wil.

Alle opties open

Maar welke opties bedoelt Feyenoord als 'alle opties open' worden gehouden?

- Een nieuw nieuwbouwplan met een nieuw tijdspad

- Renovatie van de Kuip binnen Feyenoord City

- Renovatie van de Kuip buiten Feyenoord City

- Het plan zoals het er lag, maar dan met een andere bouwer of aanpassingen in het ontwerp

Onderhoud

Het was al langere tijd duidelijk dat er noodzakelijk onderhoud aan de Kuip moest worden gedaan, als het nieuwbouwplan de eindstreep niet zou halen. "Als je dan niet weet wat het noodzakelijk onderhoud exact moet kosten, dat is wel bijzonder", zegt Van Eersel. "Dat is wel wat meer dan een lik verf en stoelen vervangen. Dat zien we allemaal." Dat onderhoud zal niet maar een paar miljoen kosten, dat kan zo in de tientallen miljoenen lopen. De grote voorkeur van Feyenoord ligt nog steeds bij nieuwbouw, omdat eerder onderzoek uitwees dat de kans op rendement dan groter is dan bij grootschalig renoveren."

Supporters

Als er één dingen in dit enorm langlopende stadiondossier terugkomt en overheerst, is het wel het draagvlak bij de achterban. "Ik vind het heel verstandig dat de club ook die partij nu serieus mee wil nemen in de plannen. Je gaat nooit iedereen meekrijgen, maar je zal die supportersschare serieus mee moeten nemen. En het niet alleen zeggen, maar ook concreet vorm geven. Hoeveel inspraak krijgen ze? Hoeveel beslissingsrecht geef je ze? Alleen advies, of meer dan dat?"

Goldman Sachs

Stadion Feyenoord is een lening aangegaan bij zakenbank Goldman Sachs, niet de club, verduidelijkt Van Eersel. De club lijdt ook verlies, een paar miljoen, maar het stadion is de grootste last aangegaan. Dat overbruggingskrediet bij Goldman Sachs was voor de ontwikkelkosten, zoals het ontwerp van het nieuwe stadion. Dat kost heel veel geld en dat heeft Stadion Feyenoord niet. Mocht er een definitieve streep door het hele project gaan, dan zal Goldman Sachs die schuld gaan opeisen. "De vraag is dan of je dat kunt uitsmeren. Ik krijg signalen dat dat een heel lastig verhaal wordt, dat ze afstevenen op een faillissement", zegt Van Eersel. "De Raad van Commissarissen gaat daar nog niet vanuit. Je bent natuurlijk pas failliet als je failliet verklaard bent. Als schuldeisers het geld opeisen en je kunt de rentekosten niet meer dragen, dan ben je failliet. Zover is het nu nog niet, maar dat lonkt wel nog steeds."