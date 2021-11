Franciscus Gasthuis & Vlietland: 'Milde lockdown werkt niet, harde korte klap is nodig'

Tasche vindt het advies van het OMT om voor twee weken een milde lockdown in te voeren niet ver genoeg gaan. “Er moet een stevige lockdown komen. Alles echt even dicht, inclusief de scholen en misschien wel langer dan tien dagen, dat moeten de knappe koppen van het OMT uitrekenen. Liever de korte klap, maar dan adequaat, dan weer mild en niet adequaat genoeg.”

In Franciscus & Vlietland worden deze week verschillende maatregelen genomen om de druk op de zorg te verminderen. De Covidzorg wordt uitgebreid tot veertig tot vijftig bedden, daarnaast wordt het helikopterplatform in gereedheid gebracht voor patiëntenvervoer en worden anesthesiemedewerkers ingezet om te helpen op de IC's, waardoor een groot deel van de reguliere operaties wordt afgezegd.

Korte klap

Tasche begrijpt dat mensen niet zitten te wachten op een nieuwe lockdown, zelf vindt ze het ook niet fijn. “Maar als ik vanuit mijn zorghart redeneer, dan moet er echt een handrem komen. We stevenen af op een situatie die niet oké is. Wij kennen allemaal de momenten dat je echt suboptimale zorg levert, dan is het te druk en moeten mensen te lang wachten en die momenten nemen alleen maar toe. Onze roep om echt een hele harde handrem is heel stevig. En dan moeten we ook nog bedenken dat die remweg van die handrem twee en een halve week duurt."

Naast het groeiend aantal coronapatiënten hebben de ziekenhuizen te maken met zorgpersoneel dat ziek thuis zit. Tasche: “Veel werknemers zijn verkouden, laten zich testen en zijn positief getest op Corona. De vaccinatiegraad is hoog, dus mensen worden niet heel erg ziek, maar ze zijn wel tien dagen van de vloer. We hebben een aantal gynaecologen en chirurgen die thuis zitten vanwege die positieve testen.”

Daarnaast is er de mentale gesteldheid van het personeel dat voor de zoveelste keer een piek meemaakt. “Ik moet zeggen: hier werken allemaal bikkels, maar het gebrek aan perspectief breekt hen op. Heel hard werken kunnen ze allemaal, maar het zicht op het einde ontbreekt. Wanneer houdt dit op? Dat geeft stress.”

Boosteren

Omdat veel personeelsleden al overbelast waren van het afgelopen anderhalf jaar, is het een astige boodschap aan de medewerkers om opnieuw hun volledige inzet te vragen. Mede daarom hoopt Tasche dat het kabinet stevig op de rem trapt. “Ik wil voorkomen dat we het triageteam - dat hier natuurlijk klaar staat en waarvan je hoopt dat het nooit zijn werk hoeft te doen - weer moeten inschakelen (om te beoordelen wie een IC-bed krijgt en wie niet - red). Dat zou ik heel erg vinden.”

Wat is volgens haar de beste route om uit deze crisis te komen? “Een stevige lockdown, met man en macht vaccineren, boosteren en nogmaals de oproep aan ons allemaal om ons aan de maatregelen te houden. Want dan werkt zo’n korte klap.”

Tasche gaat verder: "Ik ben ongelooflijk bang dat als men kiest voor alleen de maatregel van het om 12 uur sluiten van de horeca, dat dat niet genoeg is om die remwerking in gang te zetten. Liever kort en rigoureus, dan weer een stapje en te mild, want dan gaat het maar door.”