Johan Derksen: 'Feyenoord heeft een nieuw stadion nodig waar Champions League-finales in kunnen worden gespeeld'

Misschien komt het door de drie uur durende rit vanuit zijn woonplaats Grollo, maar Johan Derksen lijkt geen idee te hebben wat hij op de Spido gaat doen. Hij loopt wat verdwaasd rond op de kade, terwijl hij ondertussen poseert voor mensen op leeftijd die om een foto vragen. Vlak voordat het gênante vormen begint aan te nemen, neemt Derksen plaats voor de camera. "Wat ik hier kom doen? Ik heb geen idee. Maar Jan Dirk en ik kennen elkaar al zo lang. Als ik hem kan helpen, dan doe ik dat. Thuis op de bank met mijn vrouw, daar word ik ook niet opgewonden van", zegt Derksen.

Champions League-finales

Ook Derksen is de situatie rond Feyenoord City niet ontgaan. Al miste hij de persconferentie van donderdag, waarin Toon van Bodegom en Gérard Moussault van de Raad van Commissarissen van Feyenoord toelichting gaven op het feit dat het stadionplan zoals het er nu ligt niet doorgaat. Van Bodegom en Moussault zeiden 'geen oplossing' meer te zien en 'alle opties' open te houden. Terwijl de oplossing volgens Derksen juist heel simpel is.

"Gewoon een nieuw, modern stadion. Anders houden ze Ajax en PSV niet bij. Ik vind dat de stad Rotterdam, zo'n trotse havenstad, een stad moet hebben waar EK-finales en Champions League-finales gespeeld worden. Net als in Milaan, Londen en München gebeurt. Maar dat gaat in de huidige Kuip echt niet gebeuren."

Zichzelf voor lul zetten

Toch was een aantal supporters juist maar wat blij dat een nieuw stadion er (voorlopig) niet komt. Daar snapt Derksen niets van. "Al die supporters die voor De Kuip feest stonden te vieren toen het plan niet doorging, vierden eigenlijk het feit dat hun club geen toekomst meer heeft. Ze moeten niet zo dom reageren. Ik vind dat ze zichzelf een beetje voor lul zetten. De Kuip blijft het het leukste stadion van Nederland en roept nostalgische gevoelens. Maar het is oud en gedateerd."

Een nieuw stadion is volgens Derksen essentieel voor de toekomst van Feyenoord. Hij denkt dat de sleutel bij een eventueel nieuw stadion bij de gemeente ligt. "Ik vind dat zij Feyenoord tegemoet moeten komen. De club Feyenoord heeft Rotterdam op de kaart gezet. Zelf kan de club het nieuwe stadion niet betalen, dus vind ik dat de gemeente daarvoor moet instaan. Er komt een moment dat de KNVB het stadion gaat afkeuren vanwege een gebrek aan veiligheid. Dan zullen ze wel moeten."

Verrassend goed Feyenoord

Zoveel tegenspoed als Feyenoord buiten het veld ervaart, zo goed gaat het binnen de lijnen. Feyenoord is qua verliespunten dit seizoen zelfs de beste ploeg in de eredivisie. En daar staat Derksen best wel van te kijken. "Dat vind ik best wel verrassend, ja. Maar het blijkt nu wel dat Frank Arnesen hartstikke goed heeft ingekocht. Die vijf jongens die hij heeft gehaald doen het boven verwachting goed. Net als Arne Slot."

Op een van die aankopen, Cyriel Dessers, staat de voorbije weken geen maat. De Belgisch-Nigeriaanse spits maakte in de voorbije drie duels voor Feyenoord het winnende doelpunt. En in het oefenduel met NEC was hij donderdag liefst vier keer trefzeker.

"Hij blijft een miskoop. Hij heeft alle geluk van de wereld dat hij er drie duels op rij een bal inschiet in de laatste minuut. Een hele leuke jongen, dat wel. Maar hij is overal mislukt en natuurlijk geen versterking voor Feyenoord. Hij doet het als pinchhitter hartstikke leuk. In de basis? Wel nee, joh. Ik zou altijd voor Bryan Linssen kiezen.'

Te Kloese

Over de (zeer waarschijnlijke) nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, Dennis te Kloese, is hij ook bepaald niet positief. "Ik ken die man niet. Hij schijnt het in Mexico en Amerika goed te hebben gedaan. Het lijkt wel alsof onze liever heer binnenkomt bij Feyenoord. Maar misschien was het voor Feyenoord verstandig geweest om een directeur aan te stellen met een goed netwerk in Nederland. Te Kloese gaat alle beginnersfouten maken die hij in Amerika en Mexico ook al gemaakt heeft."

Bekijk hier het hele interview met Johan Derksen.