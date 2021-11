Dood van jonge vrouw nog raadsel voor politie

De politie zoekt personen die de 21-jarige Arzu na vrijdagavond 22 oktober 23.30 uur nog hebben gezien. Of zij die weten wat haar is overkomen. Haar lichaam wordt op zaterdag 23 oktober midden in het water van de Nieuwe Maas, ter hoogte van Schiedam gevonden. Het stoffelijk overschot wordt vervolgens naar de Vlaardingse Koggehaven gebracht.

Na de vondst van de vrouw start de politie direct met een groot onderzoek, ook worden er stoepborden geplaats op de plek waar Arzu voor het laatst is gezien. Maar het is tot nu onduidelijk wat er met de Bulgaarse vrouw is gebeurd.

Wel is duidelijk dat zij op vrijdagavond 22 oktober tot ongeveer 23.30 uur op een chillplek is op de Schiedamse Maasboulevard, vlakbij het Hoofdplein. Ze draagt die avond een donkerrode jurk en zwarte laarzen. Heb je Arzu na 23.30 uur nog gezien? Heb je andere informatie of wellicht camerabeelden? Laat het de politie weten!

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000