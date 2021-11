Verdachte van oplichting vrouw gefilmd in Capelle

Een bejaarde vrouw uit Badhoevedorp trapt in een babbeltruc, waardoor er ruim 6000 euro van haar rekening verdwijnt. In Capelle aan den IJssel pint een man met een pas van de vrouw.

Het 90-jarige slachtoffer wordt op maandag 8 september gebeld door een man die zegt een medewerker van haar bank te zijn. Hij maakt de vrouw wijs dat haar rekeningen onveilig zijn en de “medewerker” vraagt haar in te loggen. Ook wordt de vrouw aangerade haar bankpassen door te knippen en mee te geven aan iemand die bij haar langskomt.

De vrouw laat de man, die korte tijd later voor de deur staat, binnen. Hij pakt de laptop van de vrouw en verricht een aantal handelingen. Dan pakt hij de telefoon van de vrouw en zegt tegen de zogenaamde bankmedewerker, die nog steeds aan de lijn hangt: ”Hallo collega’s, ik ben er”.

De volgende dag ziet de vrouw dat er geld van haar rekening is verdwenen. Het merendeel van het geld is vergokt in een casino in Delft. Maar met haar bankpas wordt ook gepind bij een Shell tankstation aan de Burgemeester van Dijklaan in Capelle. Wie herkent de man die dat doet?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000