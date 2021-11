Politie ontdekt mogelijk nieuwe getuige in moordzaak Knut

Beelden van een nieuwe getuige die wellicht opheldering kan geven over wat er is gebeurd met de 55-jarige Knut Rietveld uit Capelle aan den IJssel. Het gezicht van de getuige wordt nu nog geblurd, om hem in de gelegenheid te stellen zich bij de politie te melden.

Ook worden er beelden getoond van donderdagavond 27 mei als Knut, kort voor zijn dood, nog pint in de MCD supermarkt aan het Maria Daneelserf in Capelle Schollevaar. Nadat een verontruste buurvrouw de volgende dag door het raam van de woning van Knut aan de Kringdans, een lichaam ziet liggen, waarschuwt ze de politie. De man op de grond is Knut. Hij is vermoord.

Na uitgebreid onderzoek van de camerabeelden kent de politie de identiteit van alle mensen die de uren voor en na Knuts dood in de buurt waren. Behalve die van een man die al eerder in Bureau Rijnmond is getoond en op woensdag 26 mei voor de woning van Knut staat. En nu dus ook beelden van een man die donderdagochtend 27 mei rond 9.23 uur is gefilmd op de Vuurdans. De politie is ook nog op zoek naar de naam die Knut gebruikte op homo-datingsites. Dit kan een doorbraak in het onderzoek betekenen.

De dood van Knut veroorzaakte veel commotie in de buurt. Hij woonde al dertig jaar aan de Kringdans en hij was geliefd. Buurtbewoners richten na zijn dood een gedenkplaats in en ze houden een stille tocht. Wie herkent al bij het zien van de geblurde beelden de nieuwe getuige?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000