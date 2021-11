'Waterdrukmeters' gaan er met envelop met geld vandoor

Een brutale, sluwe en professioneel uitgevoerde babbeltruc in Rotterdam-Ommoord. Een bejaard echtpaar wordt het slachtoffer. Als het stel na het vertrek van de oplichters argwaan krijgt, komen ze tot de ontdekking dat een envelop met daarin 1000 euro is verdwenen. De drie oplichters, een man en twee vrouwen, zijn in de hal en in de lift van een appartementencomplex aan de Niels Bohrplaats gefilmd.