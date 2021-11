Schiedammer ontkent mishandeling en opsluiten vrouw en vier kinderen

Mahmoud M. was na de beschuldigingen naar Turkije vertrokken. "Ik was erg geschrokken en wilde naar mijn familie, anders werd ik helemaal gek." De 46-jarige Schiedammer is geboren in Aleppo, Syrië en kwam in 2013 naar Nederland.



Sinds drie maanden was hij weer terug in Schiedam. Tot verrassing van iedereen en met name zijn advocaat, Rachid Moghni. "Ik heb twee jaar lang geen contact gehad met mijn cliënt en zie hem nu weer voor het eerst op de gang. Ik heb de zaak niet met hem kunnen voorbereiden."



De advocaat wil de ex-vrouw en de kinderen van de man horen als getuigen. Voor de rechtbank in Rotterdam was er geen andere keuze dan de rechtszaak uit te stellen.



Slaan met pollepel en gebedsketting

Mahmoud zou zijn 37-jarige vrouw en zijn kinderen - die nu tussen de 10 tot 19 jaar oud zijn - hebben geslagen en geschopt. Hij zou daarbij diverse voorwerpen hebben gebruikt: een houten stok, pollepel, gebedsketting, een riem en een roede.



Daarnaast zou hij zijn kinderen hebben opgesloten in een kast onder de trap en in de kelder. Een van hen zou met ijzerdraad aan de verwarming vastgebonden zijn geweest. De man zegt dat alle aangiftes leugens zijn. Volgens zijn advocaat kan wraak mogelijk een rol spelen: het vermoeden bij zijn vrouw dat hij vreemdging in Turkije.



De verdachte woont weer in het oude huis in Schiedam, zijn gezin is verhuisd. Het is nog niet bekend wanneer de volgende zitting is.