Dode en zes gewonden bij grote brand in flatgebouw Capelle

Het vuur brak iets voor 02.40 uur uit in een woning op de bovenste verdieping van een flatgebouw met twaalf verdiepingen aan de Reviusrondeel.

In de woning waar de brand ontstond waren vier mensen aanwezig. Drie van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook, de vierde persoon is overleden. Ook drie omwonenden raakten gewond door rookinhalatie.

Even leek het erop dat de woningbrand op de twaalfde verdieping onder controle was, tot het vuur oversloeg naar het dak. Daar is de brand in de ventilatie terecht gekomen. Dit leidde ook nog tot een brand op de zevende verdieping.

Bewoners opgevangen

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er uit voorzorg 25 woningen ontruimd. Deze bewoners worden opgevangen in Sportcomplex Aquapelle aan de Alkenlaan. "Ook is er waterschade ontstaan", laat de woordvoerder weten. "Wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woningen is nog niet duidelijk."

Grote brand in flatgebouw Capelle | Foto: Rijnmond

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel laat weten dat hij met een aantal geëvacueerde bewoners in gesprek is geweest. "Ze reageerden een beetje gelaten. Ze zijn natuurlijk net wakker en realiseren zich niet zo goed wat er gebeurd is. Ze zijn heel erg met de zorgen van morgen bezig." Over de schade zegt de burgemeester: "Een deel van het ventilatiekanaal is beschadigd. Als dat niet goed werkt is het gevaarlijk om de mensen terug te laten gaan naar hun woning."

De politie doet onderzoek naar de brand. Over de identiteit van het slachtoffer wordt vooralsnog niets gezegd.