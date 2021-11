Het weer van vandaag: overwegend droog en zonnige perioden

Vandaag zijn er zonnige perioden en blijft het overdag droog. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Nog voor de avond valt er in het westen van de regio wat lichte regen. De maximumtemperatuur bedraagt 11 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind neemt toe tot matig en langs de kust vanmiddag tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met vanuit het westen perioden met regen. Het blijft opvallend zacht, de temperatuur komt namelijk niet lager uit dan 9 of 10 graden. De wind waait uit zuid tot zuidwest en is matig en aan zee vrij krachtig of krachtig. Eind van de nacht gaat de wind uit het westen waaien.

Weekend bewolkt met lichte regen

Morgen is het bewolkt en in de loop van de ochtend trekt de regen naar het zuidoosten weg. In de middag blijft het bewolkt en is een lokaal lichte regenbui niet helemaal uitgesloten. Met de middagtemperatuur van 13 graden is het vrij zacht. De noordwestenwind waait zwak tot matig en aan zee matig tot vrij krachtig, windkracht 2 tot 5.

De komende dagen is er veel bewolking met nauwelijks zon en blijft het droog. De middagtemperatuur daalt tijdelijk naar 9 graden. Nachtvorst wordt voorlopig niet verwacht, de nachten verlopen eerder vrij zacht.

Tussen 11 en 20 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 9,9 graden en de minimumtemperatuur 4,1 graden. Er valt gemiddeld 28,5 mm neerslag.